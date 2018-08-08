Njardvik - Akranes karşılaşma önü

Njardvik ve Akranes, 09 Ağustos 2018 Perşembe günü İzlanda 1.Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 22:15. 13 puanlı Njardvik 9. sırada bulunuyor, Akranes 30 puana sahip ve 2. sırada. Njardvik son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Akranes, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 546 kodlu maçı oynayanlar; Njardvik galibiyet oranı 7.00, beraberlik oranı 4.50, Akranes galibiyet oranı 1.20.

Njardvik son hafta oynanan Vikingur Reykjavik maçında 2-3 yenildi.

Akranes ise İB Vestmannaeyjar maçında 4-0 kazandı.

Njardvik, evinde 1 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 6 gol atıp 9 gol yedi.

Akranes, dış sahada 3 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Akranes 7 kez gol sevinci yaşadı, 7 kez topu ağlarında gördü.

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