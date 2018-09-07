Njardvik - Magni karşılaşma önü

İzlanda 1.Lig heyecanı devam ediyor. Njardvik, 08 Eylül 2018 Cumartesi günü Magni takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 19:00. 18 puanlı Njardvik 9. sırada bulunuyor, Magni 13 puana sahip ve 12. sırada. Njardvik son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Magni, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 424. İddaa'da Njardvik kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Magni kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Njardvik son haftadaki Magni müsabasında 2-2 berabere kaldı.

Magni, Njardvik karşılaşmaında 2-2 berabere kaldı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 4 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Njardvik, 8 gol attı ve 12 gol yedi.

Magni ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 8 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Magni, 9 gol atarken 29 gol yedi.

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