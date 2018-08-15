NK Maribor - Glasgow Rangers maçı rakamları

NK Maribor ve Glasgow Rangers, 16 Ağustos 2018 Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 21:15. Ev sahibi NK Maribor, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Glasgow Rangers, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 587 kodlu maçı oynayanlar; NK Maribor galibiyet oranı 2.00, beraberlik oranı 2.90, Glasgow Rangers galibiyet oranı 2.80. 2.5 gol altının oranı 1.50, 2.5 gol üstünün oranı 1.85. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

NK Maribor son hafta oynanan Glasgow Rangers maçında 1-1 berabere kaldı.

Glasgow Rangers, NK Maribor karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

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