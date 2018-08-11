NK Osijek - Istra 1961 Pula maçı rakamları

Hırvatistan 1.HNL maçında NK Osijek ile Istra 1961 Pula, 12 Ağustos 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 19:30. Maç öncesi NK Osijek 6 puanla 3. sırada, Istra 1961 Pula 1 puanla 9. sırada bulunuyor. NK Osijek, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Istra 1961 Pula, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 722 kodlu maçta; İddaa oynayanlar NK Osijek kazanırsa 1.15, beraberlik çıkarsa 4.75, Istra 1961 Pula sahadan galip ayrılırsa 9.00 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.80, 2.5 gol üstünün oranı 1.55. Karşılıklı gol var 1.80, karşılıklı gol yok 1.45 oranını kazandıracak.

NK Osijek son hafta oynanan Slaven Koprivnica maçında 2-1 yenildi.

Istra 1961 Pula ise Rudes karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

NK Osijek, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. NK Osijek, kendi sahasında 7 gol attı, 3 gol yedi.

Istra 1961 Pula, dış sahada 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Istra 1961 Pula 0 kez gol sevinci yaşadı, 3 kez topu ağlarında gördü.

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