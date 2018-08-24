NK Osijek - Slaven Koprivnica sahaya çıkıyor

Hırvatistan 1.HNL maçında NK Osijek ile Slaven Koprivnica, 24 Ağustos 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 21:00. 9 puanlı NK Osijek 4. sırada bulunuyor, Slaven Koprivnica 2 puana sahip ve 7. sırada. NK Osijek son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Slaven Koprivnica, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 181 kodlu maçta; İddaa oynayanlar NK Osijek kazanırsa 1.45, beraberlik çıkarsa 3.60, Slaven Koprivnica sahadan galip ayrılırsa 4.30 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.70, 2.5 gol üstünün oranı 1.65. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

NK Osijek son hafta oynanan Slaven Koprivnica maçında 2-1 yenildi.

Slaven Koprivnica, NK Osijek karşılaşmaında 2-1 kazandı.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet alan NK Osijek, 10 gol attı ve 3 gol yedi.

Slaven Koprivnica, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Slaven Koprivnica, deplasmanda 5 kez ağları sarsarken, 6 kez topu kendi kalesinde gördü.

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