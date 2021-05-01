Süper Lig’in 39. haftasında Hatayspor’u konuk eden Beşiktaş, ilk yarıyı 5-0 önde kapatırken, Fransız yıldız Kevin N’Koudou, bu maçı da boş geçmedi. Kayserispor maçında fileleri 2 kez havalandırdıktan sonra hafta içinde Rizespor karşısında da gol perdesini açan isim olan N’Koudou, Hatayspor mücadelesinin 38. dakikasında skoru 4-0’a getiren isim oldu. Ghezzal’ın pasında sol kanatta topla buluşan yıldız oyuncu, ceza sahası içine kat ederek 3 kişinin arasından vuruşunu yaptı topu filelere gönderdi. Bu golün ardından yaşanan bir pozisyonda sakatlanan N’Koudou yerini Rıdvan Yılmaz’a bıraktı. 43. dakikada oyuna giren Rıdvan Yılmaz, 1 dakika sonra topla ilk buluşmasında ise skoru 5-0’a getiren oyuncu oldu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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