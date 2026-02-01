Habertürk
        Noa Lang: Galatasaray'da olduğum için çok mutluyum

        Galatasaray'ın yeni transferi Hollandalı Noa Lang, Kayserispor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Galatasaray'da olduğum için çok mutluyum" dedi.

        Giriş: 01.02.2026 - 23:39 Güncelleme: 01.02.2026 - 23:39
        "Galatasaray'da olduğum için çok mutluyum"
        Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında ağırladığı Zecorner Kayserispor'u 4-0 yenen Galatasaray'ın yeni transferi Noa Lang, açıklamalarda bulundu.

        Hollandalı oyuncu, müsabakanın ardından RAMS Park'ta basın mensuplarına konuştu.

        "İLERİDE DAHA FİT OLACAĞIM"

        Hollandalı oyuncu, takımla sadece 1 kez antrenman yaptığını aktararak, "Takıma adapte olmaya çalışıyorum. İlk maç için performansım iyiydi. İleride daha fit olacağım. Bileğimde küçük bir problem var. İleride daha iyisini yapacağım." diye konuştu.

        "GALATASARAY'DA OLDUĞUM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

        Sarı-kırmızılı ekibe transfer sürecine değinen Lang, "Galatasaray'a gelmeden önce İstanbul'da yaşadım. Galatasaray'ın ne kadar büyük bir kulüp olduğunu biliyorum. Böyle bir kulübe gelmekten onur duyarsınız. 2-3 hafta önce direkt kararımı vermiştim. Burada olduğum için çok mutluyum. Dört gözle önümüzdeki maçları bekliyorum." ifadelerini kullandı.

        Kanat rotasyonunda önemli oyuncularla forma yarışı verecek olmasıyla ilgili konuşan Lang, "Yarışmak iyidir. Galatasaray gibi büyük bir takımda olması gereken budur. Çok büyük oyuncularımız var. Ben de o büyük oyunculardan bir tanesi olacağım." şeklinde konuştu.

        JUVENTUS AÇIKLAMASI

        Lang, Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda İtalya temsilcisi Juventus ile eşleşmesiyle ilgili şunları söyledi:

        "Juventus, çok güçlü bir takım. Napoli'de forma giyereken 2-3 ay önce onlara karşı kazanmıştım. Geçen sene de Avrupa'da PSV'de forma giyerken, onları yenerek elemiştik. Umarım Galatasaray ile de onları eleriz. Sahanın atmosferi bugün güzeldi. Juventus'a karşı atmosfer daha iyi olacaktır."

        Lang, sözlerini Türkçe bir şekilde "Teşekkür ederim, iyi akşamlar." diyerek bitirdi.

