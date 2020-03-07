Nobel ödüllü aktivist Karman:

AA

Tevekkül Karman Vakfınca, Bakırköy'de bir otelde "Yemen Savaşı ve Savaş Sonrasına Işık Tutmak" konulu sempozyum düzenlendi.

Vakıf Başkanı ve Nobel Barış Ödülü sahibi Yemenli aktivist Tevekkül Karman, açılış konuşmasında, Yemen'deki savaşın Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'ın bölgedeki çıkarları yüzünden yıllardır devam ettiğini, ateşkes ve anlaşmaların da bu gerekçeyle kısa vadeli olduğunu söyledi.

"Savaş lordları asla durmak bilmiyor." diyen Karman, "Bu savaş onların Yemen'i terk etmeleri haricinde bitmeyecek. Yemen'in bağımsız bir devlet olması engelleniyor. Bu savaşın uzaması isteniyor. Eğer Yemen küçük devletlere dönüşürse bu kriz daha da derinleşecek. Biz meşru anayasal bir devlet olmak istiyoruz. Aksi takdirde barış asla sağlanamaz." dedi.

Binlerce insanın hayatını kaybetmesine ve göç etmesine neden olan savaşın bilinçli olarak devam ettirildiğini belirten Karman, şöyle devam etti:

"BAE ve Suudi Arabistan, Yemen'deki savaşın devam etmesi ve güçsüz bir Yemen için her alanda mücadele ediyor. Yemen halkının kanları bu yüzden akıyor. Yemen'de anayasal bir düzene geçilmesi ve huzura kavuşması bu devletlerin çıkarları yüzünden engelleniyor. Demokratik bir devletin kurulması, insan haklarını önceleyen bir devlet kurulması için biz de mücadele etmeye devam edeceğiz. "

- "Kan dökülmemesi için tüm dünya yardım etmeli"

Sempozyumda konuşan UNESCO nezdindeki eski Yemen Daimi Temsilcisi Ahmed al Sayyad da Yemen'in geleceğini kurmak için hazır olduğunu, artık daha fazla kan dökülmemesi için tüm dünyanın yardım etmesi gerektiğini söyledi.

Savaşın sona ermesi için çatışmaların nasıl başladığının bilinmesi gerektiğine dikkati çeken Sayyad, "Suudi Arabistan aniden Yemen'i, altyapısını ve kültürel mirasını hedef aldı. Bu yüzyıl ekonomik krizlerin de çağıydı ve ülkeler bu krizlerden kurtulmak için zayıf olan komşu devletleri sömürmek için adımlar attı. Komplo teorisi olarak söylemiyorum bunları ama Yemen'deki savaşın tam da bu sebepten çıktığını düşünüyorum." diye konuştu.

Sayyad, Orta Doğu'daki birçok savaşın milis güçler aracılığıyla yürütüldüğünü ve ülkelerin sadece kendi çıkarlarını düşünmeleri durumunda bölgede savaşların bitmeyeceğini anlattı.

Yemen'in komşuları için bir tehdit oluşturmadığı halde savaşa zorlandığını ifade eden Sayyad, şunları kaydetti:

"Yemen, Suudi Arabistan'ı bir şairin dediği gibi hep dost gördü ama onlar Yemen'i hep düşman olarak gördü. Yemen olmaması gereken mezhep sorunlarının içinde buldu kendini. Savaşın sona ermesi için öncelikle bu ekonomik çıkar ve suni gündemleri ortadan kaldırmamız lazım. "