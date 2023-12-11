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        Haberler Gündem NOBEL ÖDÜLÜ KAZANANLAR LİSTESİ | 2023 Kimler nobel ödülü kazandı? Nobel Tıp, Fizik, Kimya, Edebiyat, Ekonomi ödülü kim kazandı?

        Nobel Ödülleri sahiplerini buldu! İşte 2023 Nobel Tıp, Fizik, Kimya, Edebiyat, Ekonomi ödülü sahipleri

        İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, İsveç Akademisi, Karolinska Enstitüsü ve Norveç Nobel Komitesi tarafından 1896 yılından beri verilen Nobel Ödülleri sahiplerini buldu. İsveç Stockholm Konser Salonu'nda düzenlenen tören ile fizik, kimya, edebiyat, barış ve fizyoloji veya tıp alanlarında ödüller sahiplerini buldu. İşte 2023 Nobel ödülü kazananlar listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.12.2023 - 11:07 Güncelleme: 11.12.2023 - 11:07
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        Her düzenli olarak verilen Nobel Ödülleri; Tıp, Fizik, Kimya, Edebiyat, Ekonomi alanlarında sahiplerini buldu. Nobel Vakfı tarafından yürütülen program bu yıl İsveç'in başkenti Stockholm'de düzenlendi. Alfred Nobel'in anısına 10 Aralık'ta düzenlenen programın ardından "2023 Kimler nobel ödülü kazandı? Nobel Tıp, Fizik, Kimya, Edebiyat, Ekonomi ödülü kim kazandı?" araştırmaları hız kazandı. İşte 2023 Nobel Tıp, Fizik, Kimya, Edebiyat, Ekonomi ödülü kazananlar...

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        KİMLER NOBEL ÖDÜLÜ KAZANDI?

        Nobel Ödülü kazanan isimler: Pierre Agostini, Ferenc Krausz, Anne L'Huillier, Alexey Ekimov, Louis E. Brus, Moungi Bawendi, Drew Weissman, Katalin Karikó, Jon Fosse, İranlı Mohammadi, Claudia Goldin, Claudia Goldin.

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        Nobel Fizik Ödülü, maddedeki elektron dinamiğinin incelenmesi için attosaniyelik ışık darbeleri üreten deneysel yöntemlerden dolayı Prof. Pierre Agostini, Prof. Dr. Ferenc Krausz ve Prof. Anne L'Huillier'e verildi.

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        Nobel Kimya Ödülü'nün sahibi, kuantum noktalarını ve bunların nasıl yapılacağını keşfeden çalışmaları nedeniyle Moungi Bawendi, Louis Brus ve Aleksey Yekimov oldu.

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        Nobel Tıp Ödülü, COVID-19'a karşı etkili mRNA aşılarının geliştirilmesini sağlayan nükleozid baz modifikasyonlarına ilişkin keşiflerinden dolayı Katalin Kariko ve Drew Weissman'a verildi.

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        Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi, söylenemeyeni söyleyen yenilikçi oyunları ve düzyazıları nedeniyle Norveçli yazar Jon Fosse oldu. Fosse, Norveççenin 2 yazılı dil formundan biri olan Nynorsk dilinde yazan ilk Nobel Edebiyat Ödülü sahibi olarak kayıtlara geçti.

        Nobel Ekonomi Ödülü, kadınların işgücü piyasasındaki yeri ile ilgili çalışmalarından dolayı Claudia Goldin'e verildi.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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