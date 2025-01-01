Noel baba cinayeti!
Olay, Sakarya'da meydana geldi. Sakarya'da dün akşam iki grup arasında kavga çıktı. 17 yaşındaki Noel baba kostümlü genç tartıştığı başka bir genci bıçakladı. Koltukaltından yaralanan genç hayatını kaybetti. Tüyler ürperten cinayet anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Giriş: 01.01.2025 - 20:49 Güncelleme: 01.01.2025 - 20:49
Olay, Sakarya'da meydana geldi.
Sakarya'da dün akşam iki grup arasında kavga çıktı.
17 yaşındaki Noel baba kostümlü genç tartıştığı başka bir genci bıçakladı.
Koltukaltından yaralanan genç hayatını kaybetti.
Tüyler ürperten cinayet anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
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