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Nokia yaptığı açıklamada, 2022'nin sonunda önceki anlaşmanın sona ermesinin ardından Samsung ile yeni bir çapraz lisans patent anlaşması imzaladığını belirtti.

Finlandiyalı şirket anlaşmanın detay şartlarının şu aşamada gizli olduğunu belirterek, "Nokia'nın 5G ve diğer teknolojilerdeki temel icatlarını kapsayan anlaşma kapsamında Samsung, 1 Ocak 2023'ten itibaren çok yıllı bir süre için Nokia'ya ödeme yapacak. " dedi.

Şirket, anlaşmanın Nokia'nın önceki uzun vadeli görünüm açıklamasıyla tutarlı olduğunu söyledi.