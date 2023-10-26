'Nora' ilk kez İstanbul'da IO Uluslararası Tiyatro Festivali kapsamında dünyaca ünlü yönetmen Theodoros Terzopoulos'un yönetmenliğini yaptığı 'Nora' adlı oyun, 5 Kasım'da Maximum Uniq Hall'de İstanbullu tiyatro severler ile ilk kez buluşacak

Uluslararası birçok tiyatro/dans/performans gösterisini İstanbul’da ağırlamaya başlayan IO Uluslararası Tiyatro Festivali, dünyaca ünlü yönetmen Theodoros Terzopoulos’un yönetmenliğini yaptığı 'Nora' oyununu sanatseverlerle 5 Kasım’da Maximum Uniq Hall’de buluşturmaya hazırlanıyor.

Yunanca sahnelenecek oyun, led ekranlardan Türkçe alt yazı dil seçeneği ile desteklenecek.

Yönetmenliğini Theodoros Terzopoulos’un yaptığı bir Henrik İbsen uyarlaması olan ‘Nora’ oyunu Ibsen’in üç ana karakteri, 'Nora', 'Torvald' ve 'Krogstad’ı ve onlar arasındaki üçlü ilişkiyi temel alıyor.

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Bu sahneleme yaklaşımı bir taraftan da Sophia Hill, Tasos Dimas, Antonis Myriagkos’un hayat verdiği bu üç karakterin yarattığı çelişkiyi ve itiraf edilmemiş olanı sadece kelimelerle değil aynı zamanda son derece dikkat çekici fiziksel ifade ile de ön plana taşıyor.