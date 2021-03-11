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Normal ve mutasyonlu Covid-19 Esenboğa Havalimanı'ndaki merkezde aynı anda belirlenecek

Ankara Esenboğa Havalimanı'nda yeni tip koronavirüs (Covid-19) testi için kurulan merkezde, yurt dışından gelen ve ülke dışına çıkan yolcular tek testle hem normal hem de mutasyonlu Covid-19 taşıyıp taşımadıklarını öğrenebilecek

Normal ve mutasyonlu Covid-19 Esenboğa Havalimanı'ndaki merkezde aynı anda belirlenecek
Haftaya başlıyor! Esenboğa Havalimanı'nda...
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AA

Esenboğa Havalimanı Covid-19 Test Merkezi işletmecisi Dr. Medikal'in Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Salih Durbaba, merkezde uygulanan PCR testlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Durbaba, "Önümüzdeki hafta itibarıyla Esenboğa Havalimanı içerisine kuracağımız laboratuvarımız sayesinde yolcuların bekleme sürelerini minimuma indirmiş olacağız. Yaklaşık 4 saat içerisinde verdiğimiz PCR testi sonuçlarını 1 saat içerisinde bildireceğiz. Böylece zaman kaybını da sıfıra indirmiş olacağız." dedi.

250 LİRAYA UYGULANACAK

Mutasyonlu virüsün salgının yayılımını hızlandırdığını hatırlatan Durbaba, şöyle devam etti: "Covid-19'un mutasyona uğrayıp uğramadığını öğrenmek için ilk önce PCR testi yapıyorduk. Hastanın sonucu pozitif çıktıysa, pozitif test üzerinden başka bir kitle bir test daha yaparak mutasyonlu mu değil mi onu araştırıyorduk. Ortaklarımızla yaptığımız Ar-Ge çalışmaları sonucunda tek kitle yani yolcularımızın havalimanında verdiği bir sürüntüyle Covid-19 hastası olup olmadıkları veya mutasyonlu virüsün bulaşıp bulaşmadığını değerlendirmiş olacağız. Böylelikle tek kitle hem normal hem de mutasyonlu virüsün tespitini yapacağız."

Mutasyonlu virüsün tespitinde kullanılan kitin maliyetinin diğerlerine göre yüksek olduğunu ifade eden Durbaba, aradaki ücret farkını yansıtmayacaklarını ve testi Sağlık Bakanlığının belirlediği tarifeye göre 250 liradan uygulayacaklarını kaydetti.

Durbaba, Türkçe ve İngilizce hazırlanacak sonuçların, WhatsApp ve e-posta aracılığıyla yolculara iletileceğini bildirdi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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