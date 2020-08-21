İHA

Sivas’ın Altınyayla ilçesinde çiftçilik yapan 70 yaşındaki Muhsin Mermer, traktörü ile tarlada çalıştığı sırada ilginç bir taş buldu.

İHA'nın haberine göre bölgede bugüne kadar görülmeyen türde ve renkteki taşı traktörüne alıp evine taşımak isteyen Mermer, taşın normalden daha ağır olduğunu fark etti.

Hacmi ile bir kişinin rahatlıkla kaldırabileceği taşı iki kişinin güçlükle yerinden kaldırabildiği ifade edildi.

Mermer, bu tarzda bir taşın bölgede ilk kez görüldüğünü belirtip, "Tarlada çalışırken çapaya takıldı. Bölgemizde görülen türde bir taş değil. Merak ederek traktöre koymak istedim. Çok ağır olduğunu fark ettim. Normalde 20-25 kilo gelmesi gerekirdi. Eve taşıyıp tarttığımda 59 kilo olduğunu tespit ettim. Gök taşı olabilir. Bu nedenle taşın incelenmesini istiyorum” dedi.