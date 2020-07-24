Normalleşme desteği nasıl uygulanacak?

Ahmet Kıvanç akivanc@haberturk.com

Mini istihdam paketi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı. Covid-19 pandemisinden etkilenen iş yerleri için üç aya kadar sağlanan kısa çalışma ödeneğinden yararlanma hakkı daha önce bir ay uzatılmıştı. 1 Temmuz’dan önce 3 aylık süreyi dolduran iş yerleri, 1 Temmuz’dan itibaren bir ay daha kısa çalışmadan yararlanıyor. Üç aylık süreyi temmuz ayı içinde tamamlayan iş yerleri de sürenin dolduğu tarihten itibaren bir ay daha ödenekten yararlanabilecekler.

İş yerleri ağırlıklı olarak nisan-mayıs aylarında kısa çalışma uygulamasına gitti. Haziran ayında 961 bin işçi kısa çalışmadan normal çalışmaya geçti. Mart ayında 96 bin, nisanda 3 milyon 243 bin, mayıs ayında 3 milyon 283 bin, haziran ayında da 2 milyon 321 bin işçi için toplam 14.1 milyar lira kısa çalışma ödeneği verildi.

Yeni düzenleme uyarınca, Cumhurbaşkanı, 31 Aralık 2020 tarihine kadar kısa çalışma uygulamasını sektörler bazında uzatabilecek. Bu yetkinin öncelikle turizm sektörü için kullanılması bekleniyor. Ancak, yapılacak değerlendirmede ihtiyaç duyulması halinde başka sektörlerde de kısa çalışmanın uzatılabileceği belirtiliyor.

NORMALLEŞEN İŞVERENE DESTEK

Kısa çalışma ve ücretsiz izin uygulamasından yararlanan iş yerlerinden faaliyetine yeniden dönenlere normalleşme desteği verilecek. Bu kapsamda, kısa çalışmanın sona erdiği tarihi takip eden aydan itibaren 3 ay süreyle prim desteği sağlanacak. Çalışanların ücretlerinin asgari ücrete kadar olan kısmından kesilen sosyal güvenlik primlerinin işçi ve işveren payları, üç ay süreyle İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacak.

Asgari ücretten 412.02 TL işçi payı, 456.17 TL işveren payı olmak üzere ayda 868.19 TL sosyal güvenlik primi kesiliyor. Buna göre, kısa çalışmaya tabi tutulan ve ücretsiz izne çıkartılan işçiler için, işçi başına aylık 868.19 TL’ye kadar prim desteği verilecek. Prim desteği olarak hesaplanan tutar, işverenin Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) ödeyeceği tüm primlerden mahsup edilecek.

PRİM DESTEĞİ NASIL HESAPLANACAK?

İşverene her bir ay için sağlanacak destek süresi, kısa çalışma ödeneği alanlar için kısa çalışma ödeneği verilen aylık ortalama gün sayısını, ücretsiz izin kapsamında nakdi ücret desteğinden yararlandırılanlar için de ücret desteği ödenen aylık ortalama gün sayısını geçemeyecek.

İşçilerin kısa çalışmada ya da ücretsiz izinde gösterildikleri dönemde çalıştırıldıklarının sonradan tespit edilmesi halinde bunlara yapılan ödemeler geri alınacak. Bu işverenlere verilen normalleşme desteği ödemeleri de gecikme cezası ve gecikme zammıyla birlikte tahsil edilecek.

Normalleşme desteğinden yararlanan işverenler, destek süresince aynı işçi için başka sigorta primi indirimi, teşvik ve desteklerden yararlanamayacaklar.

İşsizlik Fonu’ndan işverene sağlanan işçi hissesine karşılık gelen destek tutarının işçiye iade edilmesi işverenden talep edilemeyecek.

Normalleşme desteğinin süresi kanunda 3 ay olarak belirlenmekle birlikte Cumhurbaşkanı sektörel olarak ayrı ayrı veya bir bütün olarak altı aya kadar uzatabilecek.

Normalleşme desteği kapsamında yapılacak maksimum ödemenin 12 milyar liraya ulaşması bekleniyor.

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞINA UZATMA

Her türlü iş ve hizmet sözleşmeleri ile çalışanlar için 17 Nisan’dan başlayarak üç ay süreyle işten çıkarma yasağı getirildi. Yasak süresi daha sonra bir ay uzatıldı. TBMM’de kabul edilen yasa uyarınca da işten çıkarma yasağı, 17 Ağustos’tan sonra her defasında en fazla üçer aylık sürelerle 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatılabilecek.

İşveren yasak süresince ahlâk ve iyi niyet kurallarına aykırılık dışında iş akdini feshedemeyecek. Kabul edilen kanunla, belirli süreli iş veya hizmet sözleşmelerinin sona ermesi, işyerinin herhangi bir sebeple kapanması ve faaliyetinin sona ermesi, her türlü hizmet alımları ile yapım işlerinde işin sona ermesi halleri istisna kabul edilecek. Bu durumlarda iş akdi sona erdirilebilecek.

İşten çıkarma yasağı döneminde işveren işçileri ücretsiz izne çıkartabilecek. Ücretsiz izne çıkartılan işçiye İşsizlik Sigortası Fonu’ndan günlük 39.24 TL üzerinden, aylık 1.168 TL net ödeme yapılacak.