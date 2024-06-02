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        "Normalleşme haksızlığa susmak değildir"

        CHP lideri Özel, Rize'de partisinin Çay Mitingi'nde açıklamalarda bulundu. Konuşmasında, "Normalleşme haksızlığa susmak değildir. Yapıcı muhalefet yapmaktır. Gerektiğinde eylem de yapmak sesin en gürünü çıkarmaktadır" diyen Özel, "17 liralık yaş çay alım fiyatını kabul etmiyoruz. Maliyetleri bile karşılamıyor. Eskiden 1 kilo çay satıp 1 kilo zeytin alırdınız. 1 kilo çayla 100 gram zeytin alamıyorsunuz artık. Geldiğimiz nokta budur" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.06.2024 - 14:34 Güncelleme: 02.06.2024 - 15:34
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        "Normalleşme haksızlığa susmak değildir"
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        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Rize'de partisinin Çay Mitingi'nde açıklamalarda bulundu.

        Özel yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Çayda fiyat açıklandığı günden itibaren Rize'de büyük bir moral bozukluğu var. Biz yerel seçimlerde şunu söylemiştik. Milletin gündeminde olmayan hiçbir konu Özgür Özel'in gündeminde olmayacak. Milletin gündeminde ne varsa bizim gündemimizde olacak. Birileri siyasetteki normalleşmeden rahatsızlık duyup eski kavgalı günleri geri getirmek istiyor. Ben şunu diyorum normalleşme haksızlığa susmak değildir. Yapıcı muhalefet yapmaktır. Gerektiğinde eylem de yapmak sesin en gürünü çıkarmaktadır. Ben buradan Sayın Erdoğan'a kendi memleketinden her görüşten hemşehrisinin sesini duyurmaya, çay üreticisinin sesini duyurmaya geldim. Tüm görüşten Rizeliler burada. Elbette bir sorun varsa oraya gitmek boynumuzun borcu.

        "ÇİFTÇİ BORÇLARININ FAİZİ SİLİNMELİ"

        Tarihimizde en fazla et ithalatı bu iktidar döneminde yapıldı. Son 1 yılda küçükbaş hayvan sayımız 4 milyon azaldı. Çiftçilerimizin bankalara olan borcu 1 yılda tam yüzde 88 arttı. Her 4 genç çiftçiden 3'ü en kısa zamanda tarımı bırakmak istediğini söylüyor. CHP sadece sorunu gören değil çözümü de anlatan bir partidir. Çiftçilerimizin sorununu çözmek için önce kanunu uygulamalıyız. Çiftçilerimize GSMH'nin yüzde 1'i kadar destek verilmesi gerekiyor. Ama öyle olmadı. Sulamada kullanılan elektrik borçları da ürün satılınca ödenmelidir. Borçların faizi silinmeli ve ana para 5 yıla bölünmelidir.

        "YAŞ ÇAY ALIM FİYATINI KABUL ETMİYORUZ"

        Çaya gelince CHP'nin bugün Rize meydanında yapmış olduğu bu çay mitingi 100 yıllık bir yürüyüşün geldiği noktadır. Türkiye çay tüketiminde ilk sıradayken çay üretiminde 5.sıradadır. Çayda yerli tüketim yeterince vardır. Kaçak çaya engel olunarak sizin sıkıntılarınız giderilebilir. Çare buradadır. Çay fiyatını açıklamayan bir tarım bakanı, çay fiyatını açıklamayan Cumhurbaşkanı olur mu? Gelin Rizelinin gözüne bakın 17 lirayı söyleyin bakalım kasketler nasıl yere atılıyor. 2 lira da destekleme var diyorlar. Bugün gübre kaç para nisanda kaç para olacak? 17 lirayla geçim olur mu ev döner mi? Bu 17 liralık yaş çay alım fiyatını kabul etmiyoruz. Reddediyoruz. Sadece maliyetleri bile karşılamıyor. Eskiden 1 kilo çay satıp 1 kilo zeytin alırdınız. 1 kilo çayla 100 gram zeytin alamıyorsunuz artık. Geldiğimiz nokta budur. "

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