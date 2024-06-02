CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Rize'de partisinin Çay Mitingi'nde açıklamalarda bulundu.

Özel yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Çayda fiyat açıklandığı günden itibaren Rize'de büyük bir moral bozukluğu var. Biz yerel seçimlerde şunu söylemiştik. Milletin gündeminde olmayan hiçbir konu Özgür Özel'in gündeminde olmayacak. Milletin gündeminde ne varsa bizim gündemimizde olacak. Birileri siyasetteki normalleşmeden rahatsızlık duyup eski kavgalı günleri geri getirmek istiyor. Ben şunu diyorum normalleşme haksızlığa susmak değildir. Yapıcı muhalefet yapmaktır. Gerektiğinde eylem de yapmak sesin en gürünü çıkarmaktadır. Ben buradan Sayın Erdoğan'a kendi memleketinden her görüşten hemşehrisinin sesini duyurmaya, çay üreticisinin sesini duyurmaya geldim. Tüm görüşten Rizeliler burada. Elbette bir sorun varsa oraya gitmek boynumuzun borcu.

"ÇİFTÇİ BORÇLARININ FAİZİ SİLİNMELİ" Tarihimizde en fazla et ithalatı bu iktidar döneminde yapıldı. Son 1 yılda küçükbaş hayvan sayımız 4 milyon azaldı. Çiftçilerimizin bankalara olan borcu 1 yılda tam yüzde 88 arttı. Her 4 genç çiftçiden 3'ü en kısa zamanda tarımı bırakmak istediğini söylüyor. CHP sadece sorunu gören değil çözümü de anlatan bir partidir. Çiftçilerimizin sorununu çözmek için önce kanunu uygulamalıyız. Çiftçilerimize GSMH'nin yüzde 1'i kadar destek verilmesi gerekiyor. Ama öyle olmadı. Sulamada kullanılan elektrik borçları da ürün satılınca ödenmelidir. Borçların faizi silinmeli ve ana para 5 yıla bölünmelidir.