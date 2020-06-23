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Pandemi sürecinin ardından atılan normalleşme adımları ile birlikte, festivaller de start veriyor.

Konuya ilişkin bilgi veren Dream Sales Machine Başkanı Alper Sesli, "Yeni normallerimizle birlikte biz de gerçekleştireceğimiz festivallerde birtakım düzenlemeler yaptık. Gerek kendi tarafımızda gerek dünyadaki örneklerle, gerek ESA Event Safety Association yeni regülasyonları ile Sağlık Bakanlığı ve Kültür Bakanlığı’nın yönetmelikleri üzerinde itinayla çalıştık" dedi

Nakit parayı ve alışverişi festivallerden kaldırdıklarını kaydeden Sesli, "Bu konuda geçen yıl festivallerimizde kullanmaya başladığımız aplikasyonumuz bir tüketici deneyimi yarattı. Tüm festival alışverişleri artık dijital olarak gerçekleşecek. Geçen yıl bu uygulamayı 15 bin konuğumuz deneyimledi. Festival biletleri Dream On, kredi kartı ya da dsmbilet.com üzerinden alınabilecek" dedi.

Festival personel mesai saatlerinden, sağlık belgelerine, eldivenden, maskeye protokoller üzerinde çalıştıklarını bildiren Sesli, "Konuk kabulü ise muhtemelen AVM standartlarında ve kabullerinde gerçekleşecek. Kapı güvenliğinde gerektiği anlarda yapılan elle aramanın artık bu süreçte yapılmaması doğru olacağından dolayı farklı güvenlik protokolleri uygulanacak. Ayakta ve açık havada olan etkinlikler için belirlenen detaylar sonrasında seyirci alanında yapılandırma yapacağız" bilgilerini paylaştı.