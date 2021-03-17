Normalleşme konusunda önemli gelişme görüldü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerPara
ABONE OL

Normalleşme konusunda önemli gelişme görüldü

İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali bankacılık sisteminde sorunlu kredi oranının yüzde 5'ler civarında, yakın izlemedeki kredilerin yüzde 15'lerin üzerinde olduğunu, bunların tamir edilmesi gerektiğini söyledi. "İş'le Buluşmalar" toplantısında konuşan Bali, "Ana rotamız Türkiye ekonomisinde bu yüksek tansiyonda oluşmuş tahribatları düzeltmek, eğilim o yönde ama zaman alacak, sabırlı olmalıyız" dedi. Bali ayrıca şu anda normalleşme konusunda önemli bir gelişme gördüğünü belirterek, TCMB mesajları ve uygulamalarının da kuvvetli olduğunun altını çizdi.

Normalleşme konusunda önemli gelişme görüldü

İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali bankacılık sisteminde yüzde 1.5'lara kadar gerileyen sorunlu kredi oranının şu anda yüzde 5'ler civarında, yakın izlemedeki kredilerin de yüzde 15'lerin üzerinde olduğunu belirterek bunların tamir edilmesi gerektiğini söyledi.

'SABIRLI OLMALIYIZ'

İş'le Buluşmalar Toplantısı'nın 43'üncüsü, "Yeniden Şekillenen Dünyada Türkiye'yi Geleceğe Taşımak" başlığıyla çevrimiçi gerçekleştirildi.Toplantıda konuşan Bali, "Ana rotamız Türkiye ekonomisinde bu yüksek tansiyonda oluşmuş tahribatları
düzeltmek, eğilim o yönde, ama zaman alacak, sabırlı olmalıyız" dedi. Bali politikaların sürdürülebilirliğinin önemli olduğunu belirterek, siyasi doğru ile teknik doğrunun da her zaman uyuşmayabileceğini ifade etti ve şunları söyledi:"Dünyanın her yerinde siyasiler, yüksek istihdam, yüksek büyüme, düşük faiz ister... Politikacının tahammül sürecini zorlamayacak sürede işleri çözmeniz lazım."

'NORMALLEŞME KONUSUNDA ÖNEMLİ GELİŞME VAR'

Bali ayrıca şu anda normalleşme konusunda önemli bir gelişme gördüğünü belirterek, TCMB mesajları ve uygulamalarının da
kuvvetli olduğunun altını çizdi.

'MART AYI İHRACATINDA SÜRPRİZ OLACAK'


Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle de mart ayı ihracat rakamlarında sürpriz yapacaklarını dile getirdi. Gülle, ''Çok güzel, müthiş bir rakam çıkacak. Bunları büyük lojistik sıkıntılara rağmen yapıyoruz." dedi.

'YEŞİL DÖNÜŞÜM ÖNEMLİ BİR KALDIRAÇ'

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ise yeşil dönüşümün KOBİ'lerin rekabetçiliğinde önemli bir kaldıraç olduğunu kaydetti. Turan ''KOBİ'lerin dijital ve yeşil dönüşüm yolculuğuna rehberlik edecek politikalar, süreci hızlandıracak destek ve teşvikler ile birlikte ele alınmayı gerekli kılıyor" dedi.

'ENFLASYON NİSANDA TEPE YAPABİLİR'

İş Bankası İktisadi Araştırmalar Müdürü ve Baş Ekonomisti İzlem Erdem, İş'le Buluşmalar toplantısında enflasyonun nisanda tepe yapmasını beklediklerini söyledi. Nisan ayının ardından geçen yılın yüksek bazı ile lehte bir tablo görüleceğini öngören Erdem, “Merkez Bankası’nın enflasyon beklentisindeki iyileşmeyi iyi bir iletişimle anlatabilirse toplantıyı faiz artırmadan geçmesi sürpriz olmayacak benim için” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

TCMB'den repo ihalesiyle piyasaya 51 milyar lira
PARAMerkez'den yeni repo ihalesi
Kısa çalışma uygulaması bu ay sona erecek
PARAKısa çalışmayla 32 milyar lira ödendi
Kısa vadeli dış borç stoku yüzde 1,3 arttı
PARAKısa vadeli dış borç ocakta arttı
Piyasalarda gözler Fed kararında
PARAPiyasalarda gözler Fed kararında
Ravencoin nedir? Ravencoin neden yükseliyor?
PARARavencoin nedir?
Hazine iki tahvil ihalesinde 4,5 milyar lira borçlandı
PARAHazine 4.5 milyar lira borçlandı
TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 60 milyar lira verdi
PARAMerkez'den piyasaya 60 milyar TL
Son dakika: Bitcoin yeniden yükselişte! - Ekonomi Haberleri
PARABitcoin yön arayışında
Şubat ayında kartlarla yapılan ödemeler yüzde 21 arttı
PARAKartlı ödemeler yüzde 59 arttı
Piyasalarda pozitif seyir
PARAPiyasalarda pozitif seyir