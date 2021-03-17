Normalleşme konusunda önemli gelişme görüldü

En düşük memur maaşı ne kadar?

İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali bankacılık sisteminde yüzde 1.5'lara kadar gerileyen sorunlu kredi oranının şu anda yüzde 5'ler civarında, yakın izlemedeki kredilerin de yüzde 15'lerin üzerinde olduğunu belirterek bunların tamir edilmesi gerektiğini söyledi.

'SABIRLI OLMALIYIZ'

İş'le Buluşmalar Toplantısı'nın 43'üncüsü, "Yeniden Şekillenen Dünyada Türkiye'yi Geleceğe Taşımak" başlığıyla çevrimiçi gerçekleştirildi.Toplantıda konuşan Bali, "Ana rotamız Türkiye ekonomisinde bu yüksek tansiyonda oluşmuş tahribatları

düzeltmek, eğilim o yönde, ama zaman alacak, sabırlı olmalıyız" dedi. Bali politikaların sürdürülebilirliğinin önemli olduğunu belirterek, siyasi doğru ile teknik doğrunun da her zaman uyuşmayabileceğini ifade etti ve şunları söyledi:"Dünyanın her yerinde siyasiler, yüksek istihdam, yüksek büyüme, düşük faiz ister... Politikacının tahammül sürecini zorlamayacak sürede işleri çözmeniz lazım."

'NORMALLEŞME KONUSUNDA ÖNEMLİ GELİŞME VAR'

Bali ayrıca şu anda normalleşme konusunda önemli bir gelişme gördüğünü belirterek, TCMB mesajları ve uygulamalarının da

kuvvetli olduğunun altını çizdi.

'MART AYI İHRACATINDA SÜRPRİZ OLACAK'



Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle de mart ayı ihracat rakamlarında sürpriz yapacaklarını dile getirdi. Gülle, ''Çok güzel, müthiş bir rakam çıkacak. Bunları büyük lojistik sıkıntılara rağmen yapıyoruz." dedi.

'YEŞİL DÖNÜŞÜM ÖNEMLİ BİR KALDIRAÇ'

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ise yeşil dönüşümün KOBİ'lerin rekabetçiliğinde önemli bir kaldıraç olduğunu kaydetti. Turan ''KOBİ'lerin dijital ve yeşil dönüşüm yolculuğuna rehberlik edecek politikalar, süreci hızlandıracak destek ve teşvikler ile birlikte ele alınmayı gerekli kılıyor" dedi.

'ENFLASYON NİSANDA TEPE YAPABİLİR'

İş Bankası İktisadi Araştırmalar Müdürü ve Baş Ekonomisti İzlem Erdem, İş'le Buluşmalar toplantısında enflasyonun nisanda tepe yapmasını beklediklerini söyledi. Nisan ayının ardından geçen yılın yüksek bazı ile lehte bir tablo görüleceğini öngören Erdem, “Merkez Bankası’nın enflasyon beklentisindeki iyileşmeyi iyi bir iletişimle anlatabilirse toplantıyı faiz artırmadan geçmesi sürpriz olmayacak benim için” dedi.