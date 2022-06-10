Normalleşme sonrası böbrek nakli de arttı 0:00 / 0:00

DHA

Başhekim Dr. Bilal Görçin, Koronavirüs salgını nedeniyle insanların hastaneye gidişlerinin azaldığını belirterek, "En büyük sıkıntıyı biz 2020 yılında yaşadık. Sadece organ bağışını değil genel böbrek naklini de azalttı. Böbrek naklinin yüzde 90'ı hala canlı vericiden, yüzde 10 civarı kadavradan yapılıyor. Pandemi döneminde insanların hastaneye gidişleri tamamen azaldı. Bu nedenle organ nakli de azaldı" dedi.

Dr. Bilal Görçin, pandemi döneminde çok ciddi durumdaki hastaların bile hastaneye gelmediğini, tedaviyi reddettiğini ifade ederek "Bu bir fırtınaydı, geçti. Organ bağışının biz yüzde 90'ı canlıdan yapıyoruz.

Geçen sene toplam 1500 hastanın beyin ölümü gerçekleşti. Organ için izin verir misiniz diye sorulduğunda, bu sayı 150 oldu. Nereden bakarsanız 10'a 1 civarında oldu.

Bu hem Türkiye'nin hem dünyanın sorunu. Bu genel bir sebep. Organ verebilecek hasta pozisyonu olduğu zaman, mutlaka hastaya hasta yakınına soruluyor. Hala bir direnç var, lütfen bu konuda biraz daha duyarlı olsunlar" dedi.

"4 BİNLİ SAYILARI YAKALAYACAĞIZ GİBİ GÖRÜNÜYOR"

Başhekim Dr. Görçin, 2018'de 3 bin 800, 2019'da 3 bin 900 civarında böbrek nakli yapılırken, 2020 yılında 2 bin 500'e indiğini belirterek "Nereden baksanız yüzde 40 azaldı. Pandemi sonrası ise rakamlar tekrar yükselişe geçti. 2021 yılında 3 bin 300'lere çıktı. Bu sene de rakamlar arttı. Şu an ilk 6 aylık veriler yine 2018-2019'daki 4 binli sayıları yakalayacağımızı gösteriyor" diye konuştu.