Normalleşme takvimi 20 yaş altı için açıklandı mı? İdari izin ve düğünler ne olacak? Normalleşme takvimi PDF d

Normalleşme takvimi ile ilgili gelişmeler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında birçok kısıtlama getirilmişti. Koronavirüsün etkisi azalmaya başlayınca normalleşme adımları yavaş yavaş başladı. Sosyal medyada yayılan "normalleşme takvimi PDF" dosyanın ise gerçeği yansıtmadığı öğrenildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN "NORMALLEŞME" AÇIKLAMASI

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının ardından halka seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vatandaşlarımızın hayatı normalleştirme adımlarını, 10 Mart öncesine dönüş gibi algılamaması gerekiyor" dedi.

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SONA ERDİ

Açıklamalarında milyonlarca öğrenci, öğretmen ve velilerin merak ettiği konuya da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni eğitim-öğretim yılının eylül ayında başlayacağını açıkladı.

60 BİN MAHKUMUN İZİNLERİ 2 AY UZATILDI

Erdoğan, "Açık cezaevlerinde olup da salgın sebebiyle izne gönderilmiş bulunan 60 bin mahkumun mayıs sonunda dolan izin süreleri 2 ay süreyle uzatılmıştır. Yargı başta olmak üzere pek çok alanla ilgili reform hazırlıkları kesintisiz devam ediyor." diye konuştu.

BAZI CAMİLERDE ÖĞLEN NAMAZI KILINABİLECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "29 Mayıs Cuma günü cuma namazıyla birlikte öncelikle valilikler ve müftülükler tarafından belirlenen şartları uygun camilerden başlayarak camilerimizi ibadete açıyoruz. Bir süre camilerimizde sadece öğlen ve ikinci vakitlerinde cemaatle namaz kılınacak, diğer vakitlerde bireysel ibadet uygulaması sürecektir. Tabi ki bu cemaatle namazı yine kurallar içerisinde ifa edeceğiz." ifadelerini kullandı. 15 ilimiz için geçerli olan şehirlerarası seyahat kısıtlaması 15 gün süreyle uzatılmıştır. Cezaevlerinde bir süredir yapılmayan kapalı görüşleri belirli sınırlandırmalar ve tedbirler eşliğinde Haziran ayında yeniden başlatıyoruz.60 bin mahkumun Mayıs sonunda dolan izin süreleri 2 ay süreyle uzatılmıştır. 29 Mayıs Cuma günü cuma namazıyla birlikte öncelikle valilikler ve müftülükler tarafından belirlenen şartları uygun camilerden başlayarak camilerimizi ibadete açıyoruz. Bir süre camilerimizde sadece öğlen ve ikinci vakitlerinde cemaatle namaz kılınacak, diğer vakitlerde bireysel ibadet uygulaması sürecektir. Tabi ki bu cemaatle namazı yine kurallar içerisinde ifa edeceğiz.

"NORMALLEŞMEYİ ADIM ADIM HAYATA GEÇİRİYORUZ"

Vatandaşlarımızdan belirlenen kurallara uyulmasını tekrar tekrar rica ediyorum. Tek bir ihmalin dahi ağır sonuçlar ortaya çıkartabildiği bu süreci kendimizin ve evlatlarımızın güvenli geleceği için hep birlikte sahiplenmeliyiz.Cumhurbaşkanı Yardımcılığımızın koordinasyonuyla ve Sağlık Bakanlığı ve kurumlarımızla işbirliğinde normalleşmeyi adım adım hayata geçiriyoruz.

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA BASIN AÇIKLAMASI

Bugünkü basın toplantımızı gerçekleştiremedik. Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nın açılışı sebebiyle, Cumhurbaşkanımız ve bakan arkadaşlarımla birlikte İstanbul’dayım. İzleyen birkaç gün de, Prof. Murat Dilmener, Prof. Feriha Öz hocalarımızla, kıymetli Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş’un adını verdiğimiz üç yeni şehir hastanemizin açılış törenleri için yine İstanbul’da olacağız. Rutin Çarşamba basın toplantımızı bugün de yapabilmiş olsaydık kamuoyuyla paylaşacağım bilgilerin en azından bir kısmını siz değerli basın mensuplarına aktarmak istiyorum.

DÜN GECE İTİBARİYLE SOKAĞA ÇIKMA KISITI KALKTI. Bu uygulama, şu an için, 15-20 yaş grubu gençlerimizi, 65 yaş ve üstü büyüklerimizi, 14 yaş ve altı çocuklarımızı içeremiyor. Kısa bir zaman içinde bu yaş gruplarıyla ilgili yeni bir düzenleme yapılacak ve kamuoyuyla paylaşılacak. Gündemde olan birçok seçenek var.

Pandemi’nin tam olarak bilincinde olamayacak yaştaki çocuklarımızın, gençlerimizin ve yaşlılarımızın içinde bulunduğu durumu biliyoruz. Ruh hallerini anlıyoruz. Her yaş grubundan insanların gelişmelere karşı geri bildirimlerini, değerlendirme ve taleplerini duyarlılıkla takip ediyoruz. Bu salgın hastalıkta, süreçlerin ilerleyişi, insanların istek ve taleplerinden tümüyle ayrı düşünülemez. Sağlık camiası olarak bu yaş gruplarından ricamız, biraz daha sabırlı olmaları, bize biraz daha zaman tanımalarıdır. Onların beklentilerini en az onlar kadar taşıyoruz.

DÜNYA, COVID-19’LA MÜCADELEDE 5 AYI GERİDE BIRAKTI. Pek çok ülkede durum ciddiyetini koruyor. Bizim başarımız, toplumun her katmanının mücadeleye katılımından, tedbirde sağlanan birliktelikten kaynaklanıyor. Bunun aynı şekilde devam edeceğini, yeni fedakârlıklar gerektirecek şartların oluşmayacağını ümit ediyoruz. Yüksek bir ihtimal olmasa da, eğer risk şartları tekrar oluşacak olursa, yapılacak şey konusunda deneyimliyiz. Fakat buna izin vermemek elimizdedir. Riski, tek dalgada önlemek mümkündür. İkinci dalga olasılığına karşı gücümüz, uygulayacağımız tedbirlerdir.

SOKAĞA ÇIKMA SERBESTLİĞİNİN GELDİĞİ İLK GÜNDE, Türkiye’nin pek çok ilinden aldığımız haberlere göre, gündelik hayat, maalesef tedbirlere tam bir uyumla başlamadı. Oysa salgında evimizde geçirdiğimiz günlerin tecrübesi, tedbirlere uyumun daha yüksek olmasını gerektirirdi.

Koronavirüsle mücadelenin ikinci dönemindeyiz. Riskin devam ettiği, ortadan kalkmadığı dönemdeyiz. Bu dönemin hayat tarzı, ısrarla vurguladığımız gibi, Kontrollü Sosyal Hayattır. Kontrollü Sosyal Hayat, gündelik özgürlüklerimizden fazlaca bir taviz istemiyor. Bizi riskten koruyacak davranışları zorlanarak değil, benimseyerek yapmalıyız.

EVDEN DIŞARI ÇIKILDIĞINDA, VİRÜSE KARŞI GÜVENDE OLMANIN İKİ KOŞULU VAR. Pandemi ile mücadelede nefes aldığımız, serbestçe sokağa çıkmaya başladığımız günler iki tedbir önemlidir. Biri, maskeyi kıyafetin adeta parçası kabul etmektir. Maske, ağızı, burunu açıkta bırakmayacak şekilde kullanılmalıdır. Virüsün solunum yoluyla geçtiği kesin bilgidir. Fakat sadece bizim maske takmamız yetmez. Başkalarını da bizim gibi maske kullanmaya teşvik etmeli, gerektiğinde uyarabilmeliyiz. Riski, alınacak tedbirlerin karşılıklı olmasıyla yenebiliriz. Kontrollü Sosyal Hayatın ilk gereği, maskedir.

Sosyal Mesafe kuralı ise, Kontrollü Sosyal hayatın bir diğer gereğidir. İki kişi, eğer aralarına 1,5 metre mesafe bırakmazsa, mesafe azaldığı oranda virüsün bulaşma riski artmaktadır. Maske bir tedbirdir, ama tek başına zayıf bir tedbirdir. İki tedbir, birbirini tamamlamalıdır.

BU İKİ TEDBİRLE BİRLİKTE EL HİJYENİ riske karşı önemli bir koruyucudur. Virüsün dış ortamda bir süre canlı kalabildiği, ağıza ve buruna dokunma durumunda ise el aracılığıyla solunum yolunda enfeksiyona yol açtığı bilinmektedir.

YENİ HAYATIMIZIN DÜZENİ BELLİDİR. Kuaförden metroya, pazar yerinden restorana, alışverişten seyahate gündelik hayatın tüm unsurları kendilerini kurallara göre organize etmektedir. Bireyler tedbirlere uymalı, Kontrollü Sosyal Hayatın şartlarına göre organize olamayan işletme ve kurumlardan bunu talep etmelidir. Bu noktadan sonra salgın gücünü rehavetten alacaktır. Yapmamız gereken, giderek normale yaklaşacak süreci, elbirliğiyle sürdürmektir.

NORMALLEŞME SÜRECİNİ kurallara hep birlikte uydukça hızlandıracağız. Bundan birkaç ay öncesinin “normal” düşüncesine, gece saat 24.00’te sokağa çıkma kısıtının kaldırılmasıyla kapılmak, isabetli bir düşünce değildir. Salgın riski artık hafiflemiş olsa da, dün saat tam 23.59’da geçerli olan durum, saat 24.00’da değişmemiştir. Bugün de değişmemiştir. Bunu kabul etmeliyiz.

Değerli basın mensubu dostlarımız,

Bugünkü toplantımızı yapabilseydik üzerinde duracağımız bazı konuları sizinle paylaştım. Sizlerin de bunları, mesleki duyarlılığınızın öngördüğü şekilde halkımızla paylaşacağınıza inanıyorum. Sokağa çıkma kısıtının kalkmasından sonra, mesajlarımızın gün gün tekrarı, yeni mesajların paylaşımı mücadelemiz için önemlidir. Koronavirüsle savaşımın ikinci döneminin, ortak çabamızla, günlük tabloya çok iyi sonuçlarla yansıyacağına inanıyoruz.

Sevgi ve selamlarımı sunuyorum.

Dr. Fahrettin Koca

T.C. Sağlık Bakanı