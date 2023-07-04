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Normandiya Çıkarması’na katılan son Fransız 100 yaşında hayatını kaybetti

2. Dünya Savaşı’nda Normandiya Çıkarması’na katılan Fransız askerlerden hayatta kalan son kişi olan Leon Gautier 100 yaşında hayatını kaybetti.

Normandiya Çıkarması’na katılan son Fransız 100 yaşında hayatını kaybetti
BBC TÜRKÇE
Leaon Gautier 2. Dünya Savaşı’nda cephedeydi Reuters
Leaon Gautier 2. Dünya Savaşı’nda cephedeydi

Kathryn Armstrong | BBC News

2. Dünya Savaşı’nda Normandiya Çıkarması’na katılan Fransız askerlerden hayatta kalan son kişi olan Leon Gautier 100 yaşında hayatını kaybetti.

Normandiya Çıkarması’na katılan Özgür Fransa’nın tek birliği olan Fusiliers Marins Komando Birliği’nde yer alan Gautier, 6 Haziran 1944’te Normandiya’daki cepheye gönderilmişti.

Gautier daha sonra savaşın “çok sayıda kişinin dul ve yetim kalmasına yol açan bir sefalet” olduğunu söylemişti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Gautier ve yoldaşları için “Fransa’nın özgürleşmesinin kahramanları” ifadelerini kullandı.

Twitter hesabından bir paylaşım yapan Macron, “Onu unutmayacağız” dedi.

Gautier’in yaşadığı bölgenin belediye başkanı Romain Bail “O herkesin tanıdığı yerel bir kahraman ve yılmaz bir özgürlük savunucusuydu” dedi.

Fransa’nın kuzeybatısındaki Breton bölgesinde, Rennes kentinde doğan Gautier, 2. Dünya Savaşı başladığında yaşı orduya yazılmaya yetmediği için donanmaya girmişti.

1940’ta Adolf Hitler’in ordusu Fransa dahil Batı Avrupa’nın büyük kısmını kontrol altına alınca İngiltere’ye kaçmıştı.

Londra’da sürgün hükümeti kuran Özgür Fransa hareketine katılan Gautier daha sonra Müttefikler ile birlikte Nazi Almanyası’na karşı savaştı.

Kongo, Suriye ve Lübnan cephelerinde yer aldıktan sonra Kuzey İskoçya’da eğitilen Kieffer Komandoları’na piyade eri olarak katıldı.

Normandiya Çıkarması’nda birliğindeki 177 askerin yarısından fazlası hayatını kaybetti.

2. Dünya Savaşı’nın gidişatını değiştiren anlardan biri olan bu çıkarmayla birlikte ABD, İngiltere ve Kanada askerleri 11 ay boyunca Nazi Almanyası’na karşı batı cephesinden savaşarak işgal altındaki Avrupa’nın önemli bir kısmını özgürleştirdi.

Gautier geçen ayki Normandiya Çıkarması anmasında Donanma Komandoları’yla birlikte poz vermişti EPA
Gautier geçen ayki Normandiya Çıkarması anmasında Donanma Komandoları’yla birlikte poz vermişti

Gautier hayatının ilerleyen dönemlerinde Normandiya bölgesindeki liman kenti Ouistreham’a yerleşti ve barış savunuculuğu yaptı.

2019’da, 96 yaşındayken Reuters ajansına verdiği söyleşide şunları söylemişti:

“Üzerinden o kadar zaman geçmedi… Belki genç bir adamı öldürdüm.

“Belki bir çocuğu babasız, bir kadını kocasız bıraktım ya da bir annenin ağlamasına yol açtım.

“Bunların hiçbirini yapmış olmak istemezdim. Kötü bir adam değilim.”

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