Nörobilimciler öneriyor: Beyin sağlığını korumak için 5 yolu deneyin!
Nörobilim alanında doktora öğrencisi olan Emily McDonald 10 milyondan fazla izlenen viral TikTok videosunda, beynini korumak için her gün yaptığı önemli şeyleri paylaştı.
Nörobilim alanında doktora yapan Emily McDonald TiktTok'da 10 milyondan fazla kullanıcı tarafından izlenen videosunda beyin sağlığını korumak için uyguladığı yöntemleri paylaştı.
SABAHLARI TELEFONU KAPALI TUTUMAK
McDonald sabahları uyanır uyanmaz telefon kullanmadığını ve kapalı tuttuğunu söylüyor.
OLUMLU ŞEYLER DÜŞÜNMEK
Olumsuz düşüncelere odaklanmak yerine olumlu şeyler düşünmeye çalıştığını söyleyen McDonald beyin sağlığını korumak için yapılması gereken önemli etkenlerden birisi olduğunu paylaştı.
İŞLENMİŞ GIDALARDAN KAÇINMAK
Paketli ürünlerden uzak durduğunu söyleyen Nörobilimci McDonald, bu tür yiyeceklerin bilişsel gerileme ve bunama riskini artırdığını dile getirdi.
İYİ BİR UYKU UYUMAK
İyi bir uyku düzeni, beyin sağlığı için en önemli şeylerden birisi. Geceleri 7-8 saat uyumak beynin yeni bilgileri işlemesine, anılar oluşturmasına yardımcı oluyor. Bununla beraber alzheimer hastalarının beyinlerinde görülen ve amiloid plaklar olarak bilinen proteinlerin birikmesi engelleniyor.
DÜZENLİ EGZERSİZ
Düzenli egzersiz beyne giden kan akışını artırıyor. Araştırmalar düzenli egzersiz yapan kişilerin Alzheimer'a yakalanma riskinin daha düşük olduğunu ve yaşlandıkça oluşan bilişsel gerilemenin geciktiğini tespit etti.
Kaynak: Science Alert, Mashable