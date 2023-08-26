Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Genel Sağlık
        Anne ve Çocuk
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Tüm Haberler
        Haberler Sağlık Nörobilimciler öneriyor: Beyin sağlığını korumak için 5 yolu mutlaka deneyin!

        Nörobilimciler öneriyor: Beyin sağlığını korumak için 5 yolu deneyin!

        Nörobilim alanında doktora öğrencisi olan Emily McDonald 10 milyondan fazla izlenen viral TikTok videosunda, beynini korumak için her gün yaptığı önemli şeyleri paylaştı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.08.2023 - 10:23 Güncelleme: 26.08.2023 - 10:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Nörobilim alanında doktora yapan Emily McDonald TiktTok'da 10 milyondan fazla kullanıcı tarafından izlenen videosunda beyin sağlığını korumak için uyguladığı yöntemleri paylaştı.

        2

        SABAHLARI TELEFONU KAPALI TUTUMAK

        McDonald sabahları uyanır uyanmaz telefon kullanmadığını ve kapalı tuttuğunu söylüyor.

        3

        OLUMLU ŞEYLER DÜŞÜNMEK

        Olumsuz düşüncelere odaklanmak yerine olumlu şeyler düşünmeye çalıştığını söyleyen McDonald beyin sağlığını korumak için yapılması gereken önemli etkenlerden birisi olduğunu paylaştı.

        4

        İŞLENMİŞ GIDALARDAN KAÇINMAK

        Paketli ürünlerden uzak durduğunu söyleyen Nörobilimci McDonald, bu tür yiyeceklerin bilişsel gerileme ve bunama riskini artırdığını dile getirdi.

        5

        İYİ BİR UYKU UYUMAK

        İyi bir uyku düzeni, beyin sağlığı için en önemli şeylerden birisi. Geceleri 7-8 saat uyumak beynin yeni bilgileri işlemesine, anılar oluşturmasına yardımcı oluyor. Bununla beraber alzheimer hastalarının beyinlerinde görülen ve amiloid plaklar olarak bilinen proteinlerin birikmesi engelleniyor.

        6

        DÜZENLİ EGZERSİZ

        Düzenli egzersiz beyne giden kan akışını artırıyor. Araştırmalar düzenli egzersiz yapan kişilerin Alzheimer'a yakalanma riskinin daha düşük olduğunu ve yaşlandıkça oluşan bilişsel gerilemenin geciktiğini tespit etti.

        Kaynak: Science Alert, Mashable

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'dan iyi haber!
        Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'dan iyi haber!
        Togg, Teknoloji Üssü’nü basın mensuplarına açtı
        Togg, Teknoloji Üssü’nü basın mensuplarına açtı
        O anlar kamerada! Otoparkın önünde kurşun yağmuru!
        O anlar kamerada! Otoparkın önünde kurşun yağmuru!
        10 kişinin cesedine ve kara kutuya ulaşıldı
        10 kişinin cesedine ve kara kutuya ulaşıldı
        Sitenin bahçesinde oynuyordu! Öldüren ihmâl!
        Sitenin bahçesinde oynuyordu! Öldüren ihmâl!
        Mevduat faizi 10 puan arttı
        Mevduat faizi 10 puan arttı
        10 unutulmaz yarış filmi
        10 unutulmaz yarış filmi
        Emekli olmadan kıdem tazminatı
        Emekli olmadan kıdem tazminatı
        Sünnet düğününde çıkan yemek kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 ağır yaralı
        Sünnet düğününde çıkan yemek kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 ağır yaralı
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Meteoroloji'den 2 uyarı! 3 bölgede yerel sağanak!
        Meteoroloji'den 2 uyarı! 3 bölgede yerel sağanak!
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Ülke puanında son durum
        Ülke puanında son durum
        'Antalya'nın Maldivleri'nde teknelerden yüzülmüyor
        'Antalya'nın Maldivleri'nde teknelerden yüzülmüyor
        Humberstone, hayalet kasabayı andırıyor
        Humberstone, hayalet kasabayı andırıyor
        Rusya'da gizemli ölümler
        Rusya'da gizemli ölümler
        Yunus Akgün imzaya gidiyor! Ayrılık pozu
        Yunus Akgün imzaya gidiyor! Ayrılık pozu
        Putin, Prigojin'in cenazesine katılacak mı?
        Putin, Prigojin'in cenazesine katılacak mı?
        Livakovic imzayı attı
        Livakovic imzayı attı
        Zeynep Talu koruma kararı aldırdı
        Zeynep Talu koruma kararı aldırdı