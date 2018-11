Norrby IF - Falkenbergs FF rakamlar

Norrby IF ve Falkenbergs FF, 02 Kasım 2018 Cuma günü İsveç Superettan maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 21:00. 32 puanlı Norrby IF 10. sırada bulunuyor, Falkenbergs FF 58 puana sahip ve 2. sırada. Norrby IF, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Falkenbergs FF son 5 mücadelede 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 210. İddaa'da Norrby IF kazanır 3.30, berabere biter 3.40, Falkenbergs FF kazanır 1.65 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 2.15, üst oranı 1.35. Karşılıklı gol var 1.30, karşılıklı gol yok 2.05 oranını kazandıracak.

Norrby IF son haftadaki Atvidaberg müsabasında 0-1 kazandı.

Falkenbergs FF ise IK Frej Taby maçında 3-1 kazandı.

Norrby IF, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 6 galibiyet, 1 beraberlik, 7 mağlubiyet aldı. Norrby IF, kendi sahasında 16 gol attı, 20 gol yedi.

Falkenbergs FF, dış sahada 9 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Falkenbergs FF 31 kez gol sevinci yaşadı, 16 kez topu ağlarında gördü.

