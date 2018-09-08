Norrby IF - IK Frej Taby maçı istatistikleri

İsveç Superettan heyecanı devam ediyor. Norrby IF, 09 Eylül 2018 Pazar günü IK Frej Taby takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 16:00. 20 puanlı Norrby IF 12. sırada bulunuyor, IK Frej Taby 22 puana sahip ve 11. sırada. Norrby IF, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. IK Frej Taby, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 519 kodlu maçı oynayanlar; Norrby IF galibiyet oranı 1.85, beraberlik oranı 3.20, IK Frej Taby galibiyet oranı 2.90. Alt 1.80, üst 1.55 veriyor. Karşılıklı gol var 1.40, karşılıklı gol yok 1.85 oranını kazandıracak.

Norrby IF son haftadaki Atvidaberg müsabasında 0-1 kazandı.

IK Frej Taby, Falkenbergs FF karşılaşmaında 3-1 yenildi.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 1 beraberlik, 6 mağlubiyet alan Norrby IF, 8 gol attı ve 14 gol yedi.

IK Frej Taby, dış sahada 2 galibiyet, 1 beraberlik, 7 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda IK Frej Taby 13 kez gol sevinci yaşadı, 19 kez topu ağlarında gördü.

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