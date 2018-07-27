Norrby IF - Östers maçı rakamları

İsveç Superettan heyecanı devam ediyor. Norrby IF, 28 Temmuz 2018 Cumartesi günü Östers takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 17:00. Maç öncesi Norrby IF 18 puanla 11. sırada, Östers 21 puanla 9. sırada bulunuyor. Norrby IF, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Östers son 5 mücadelede 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 326 kodlu maçı oynayanlar; Norrby IF galibiyet oranı 2.70, beraberlik oranı 3.20, Östers galibiyet oranı 1.95. Alt oranı 1.80, üst oranı 1.55. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.95.

Norrby IF son hafta oynanan Atvidaberg maçında 0-1 kazandı.

Östers, Helsingborg karşılaşmaında 0-2 kazandı.

Norrby IF, evinde 3 galibiyet, 0 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı ve 7 gol atıp 9 gol yedi.

Östers, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 5 galibiyet, 0 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. Östers, deplasmanda 15 kez ağları sarsarken, 14 kez topu kendi kalesinde gördü.

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