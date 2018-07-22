Norrköping - Elfsborg maç önü

İsveç Allsvenskan heyecanı devam ediyor. Norrköping, 23 Temmuz 2018 Pazartesi günü Elfsborg takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 20:00. Norrköping 27 puana sahip olarak 3. sırada yer alırken Elfsborg 16 puanda ve 11. sırada. Norrköping son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Elfsborg, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 484 kodlu maçı oynayanlar; Norrköping galibiyet oranı 1.60, beraberlik oranı 3.30, Elfsborg galibiyet oranı 3.60. Alt 1.85, üst 1.50 veriyor. Karşılıklı gol var 1.40, karşılıklı gol yok 1.85 oranını kazandıracak.

Norrköping son hafta oynanan Elfsborg maçında 3-3 berabere kaldı.

Elfsborg, Norrköping karşılaşmaında 3-3 berabere kaldı.

Kendi sahasında 6 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Norrköping, 14 gol attı ve 7 gol yedi.

Elfsborg, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 0 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. Elfsborg, deplasmanda 9 kez ağları sarsarken, 10 kez topu kendi kalesinde gördü.

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