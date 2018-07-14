Norrköping - Hacken rakamlar

İsveç Allsvenskan heyecanı devam ediyor. Norrköping, 15 Temmuz 2018 Pazar günü Hacken takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 15:00. Norrköping 24 puana sahip olarak 3. sırada yer alırken Hacken 18 puanda ve 8. sırada. Norrköping, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Hacken son 5 mücadelede 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 232 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Norrköping kazanırsa 1.90, beraberlik çıkarsa 3.00, Hacken sahadan galip ayrılırsa 2.90 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.85, üst oranı 1.50. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.05.

Norrköping son haftadaki Elfsborg müsabasında 3-3 berabere kaldı.

Hacken, Malmö FF karşılaşmaında 1-2 kazandı.

Norrköping, evinde 5 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 12 gol atıp 6 gol yedi.

Hacken, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyet elde etti. Hacken, deplasmanda 4 kez ağları sarsarken, 8 kez topu kendi kalesinde gördü.