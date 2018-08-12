Norrköping - Hammarby maç önü

Norrköping ve Hammarby, 13 Ağustos 2018 Pazartesi günü İsveç Allsvenskan maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 20:00. 31 puanlı Norrköping 3. sırada bulunuyor, Hammarby 36 puana sahip ve 2. sırada. Ev sahibi Norrköping, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Hammarby, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 803. İddaa'da Norrköping kazanır 1.95, berabere biter 3.20, Hammarby kazanır 2.70 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.85, üst oranı 1.50. Karşılıklı gol var 1.30, karşılıklı gol yok 2.05 oranını kazandıracak.

Norrköping son haftadaki Elfsborg müsabasında 3-3 berabere kaldı.

Hammarby ise Halmstads karşılaşmasında 1-3 yenildi.

Norrköping, evinde 7 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 15 gol atıp 7 gol yedi.

Hammarby ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 4 galibiyet, 3 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Hammarby, 12 gol atarken 7 gol yedi.

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