Norrköping - Örebro maçı ne zaman?

İsveç Allsvenskan maçında Norrköping ile Örebro, 04 Kasım 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 17:00. Norrköping 59 puana sahip olarak 2. sırada yer alırken Örebro 35 puanda ve 9. sırada. Norrköping, son 3 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik form durumunda. Örebro, son 3 maçında 1 galibiyet, 2 beraberliklik performans sergiledi.

İddaa'da 523 kodlu maçı oynayanlar; Norrköping galibiyet oranı 1.15, beraberlik oranı 4.60, Örebro galibiyet oranı 8.50. Alt oranı 2.05, üst oranı 1.40. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.60.

Norrköping son haftadaki Örebro müsabasında 2-2 berabere kaldı.

Örebro ise Norrköping maçında 2-2 berabere kaldı.

Kendi sahasında 11 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Norrköping, 27 gol attı ve 12 gol yedi.

Örebro, dış sahada 4 galibiyet, 4 beraberlik, 6 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Örebro 11 kez gol sevinci yaşadı, 17 kez topu ağlarında gördü.

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