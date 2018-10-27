Norrköping - Östersunds FK rakamlar

İsveç Allsvenskan maçında Norrköping ile Östersunds FK, 28 Ekim 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 19:30. 53 puanlı Norrköping 2. sırada bulunuyor, Östersunds FK 45 puana sahip ve 6. sırada. Norrköping, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Östersunds FK son 5 mücadelede 3 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı.

İddaa'dan 502 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Norrköping kazanırsa 1.65, beraberlik çıkarsa 3.30, Östersunds FK sahadan galip ayrılırsa 3.40 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.70, 2.5 gol üstünün oranı 1.65. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Norrköping son haftadaki Elfsborg müsabasında 3-3 berabere kaldı.

Östersunds FK ise Jönköpings Södra karşılaşmasında 0-0 berabere kaldı.

Norrköping, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 10 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Norrköping, kendi sahasında 23 gol attı, 10 gol yedi.

Östersunds FK, dış sahada 6 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Östersunds FK 19 kez gol sevinci yaşadı, 15 kez topu ağlarında gördü.

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