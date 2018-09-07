Northampton Town - Cheltenham Town sahaya çıkıyor

Northampton Town ve Cheltenham Town, 08 Eylül 2018 Cumartesi günü İngiltere 2.Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 17:00. 6 puanlı Northampton Town 18. sırada bulunuyor, Cheltenham Town 4 puana sahip ve 21. sırada. Northampton Town son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Cheltenham Town, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 378. İddaa'da Northampton Town kazanır 1.55, berabere biter 3.30, Cheltenham Town kazanır 4.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.75, 2.5 gol üstünün oranı 1.60. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Northampton Town son hafta oynanan Wycombe Wanderers maçında 2-3 yenildi.

Cheltenham Town ise AFC Wimbledon maçında 1-1 berabere kaldı.

Northampton Town, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Northampton Town, kendi sahasında 3 gol attı, 4 gol yedi.

Cheltenham Town, dış sahada 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Cheltenham Town 2 kez gol sevinci yaşadı, 2 kez topu ağlarında gördü.

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