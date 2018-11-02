Northampton Town - Crewe Alexandra maçı istatistikleri

Northampton Town ve Crewe Alexandra, 03 Kasım 2018 Cumartesi günü İngiltere 2.Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 18:00. 18 puanlı Northampton Town 18. sırada bulunuyor, Crewe Alexandra 19 puana sahip ve 17. sırada. Northampton Town, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Crewe Alexandra, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 331. İddaa'da Northampton Town kazanır 1.75, berabere biter 3.10, Crewe Alexandra kazanır 3.30 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.55, üst oranı 1.80. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

Northampton Town son haftadaki AFC Wimbledon müsabasında 1-0 kazandı.

Crewe Alexandra ise Burton Albion maçında 3-2 kazandı.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Northampton Town, 8 gol attı ve 9 gol yedi.

Crewe Alexandra, dış sahada 1 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Crewe Alexandra 3 kez gol sevinci yaşadı, 12 kez topu ağlarında gördü.

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