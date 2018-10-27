Northampton Town - Oldham Athletic maçı rakamları

İngiltere 2.Lig heyecanı devam ediyor. Northampton Town, 27 Ekim 2018 Cumartesi günü Oldham Athletic takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 17:00. 15 puanlı Northampton Town 18. sırada bulunuyor, Oldham Athletic 20 puana sahip ve 12. sırada. Northampton Town son 4 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Oldham Athletic, geride kalan 6 maçta 5 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 324 kodlu maçı oynayanlar; Northampton Town galibiyet oranı 1.95, beraberlik oranı 3.00, Oldham Athletic galibiyet oranı 2.80. Alt 1.60, üst 1.75 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.70.

Northampton Town son hafta oynanan Oldham Athletic maçında 2-2 berabere kaldı.

Oldham Athletic, Northampton Town karşılaşmaında 2-2 berabere kaldı.

Northampton Town, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Northampton Town, kendi sahasında 6 gol attı, 8 gol yedi.

Oldham Athletic, dış sahada 2 galibiyet, 4 beraberlike sahip. Bu maçlarda Oldham Athletic 6 kez gol sevinci yaşadı, 1 kez topu ağlarında gördü.

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