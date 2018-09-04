Northampton Town - Wycombe Wanderers sahaya çıkıyor

Northampton Town ve Wycombe Wanderers, 04 Eylül 2018 Salı günü İngiltere EFL Trophy Güney Grup F maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 21:45. Northampton Town son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Wycombe Wanderers, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.
İddaa'dan 411 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Northampton Town kazanırsa 2.10, beraberlik çıkarsa 3.10, Wycombe Wanderers sahadan galip ayrılırsa 2.50 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.70, üst oranı 1.65. Karşılıklı gol var 1.35, karşılıklı gol yok 1.95 oranını kazandıracak.
Northampton Town son haftadaki West Ham United U23 müsabasında 1-1 berabere kaldı.
Wycombe Wanderers ise Coventry City karşılaşmasında 2-4 yenildi.
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