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Norveç askeri uçağı 22 yaralı depremzedeyi İstanbul'a getirdi

Türkiye'nin 11 ilini vuran Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralanan 22 kişi, Norveç Hava Kuvvetleri'ne ait ambulans görevindeki askeri nakliye uçağıyla Adana'dan İstanbul'a getirildi

Norveç askeri uçağı 22 yaralı depremzedeyi İstanbul'a getirdi
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AA

Kahramanmaraş merkezli "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerde yaralanan 22 kişi ile beraberindeki 13 refakatçi, Norveç Hava Kuvvetleri'ne ait ambulans uçak olarak kullanılan askeri nakliye uçağıyla Adana'dan İstanbul'a getirildi.

AA'nın haberine göre; Adana'dan hareket eden, 22 yaralı ve 13 refakatçiyi taşıyan C-130J Hercules nakliye uçağı Atatürk Havalimanı'na indi.

Sağlık görevlileri tarafından uçaktan alınarak sedyelerle ambulanslara taşınan yaralılar, İstanbul'daki hastanelere sevk edilirken bir yaralı ise Kocaeli'ye götürüldü.

NATO AÇIKLAMA YAPMIŞTI

NATO'dan yapılan açıklamada, depremin ardından Norveç'in gönderdiği C-130J Hercules nakliye uçağının, ilk tıbbi tahliye uçuşunu 13 Şubat'ta yaptığı belirtilmişti.

Uçaktaki görevli tıbbi personelin bu tür tahliye operasyonlarında tecrübeli olduğu, son aylarda Ukrayna'daki savaştan etkilenen çok sayıda kişinin bu uçakla Avrupa ülkelerindeki hastanelere taşındığı kaydedilmişti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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