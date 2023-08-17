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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Norveç Merkez Bankası politika faizini artırdı  - İş-Yaşam Haberleri

        Norveç Merkez Bankası politika faizini artırdı 

        Norveç Merkez Bankası, politika faizini yüzde 4 seviyesine yükseltti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2023 - 14:06
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        Norveç Merkez Bankası politika faizini artırdı 
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        Bankadan yapılan açıklamada, politika faizinin 25 baz puan artırılarak yüzde 4 seviyesine yükseltilmesine karar verildiği belirtildi.

        Son artışla birlikte ülkede politika faizi, 2008 yılından bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Norveç Merkez Bankası Başkanı Ida Wolden, "Ekonominin tahmin edildiği şekilde seyretmesi halinde politika faizi eylül ayında bir kez daha artırılacaktır." ifadesini kullandı.

        Ekonomistler, Norveç Merkez Bankası'nın bu yılın üçüncü çeyreğinin sonuna kadar politika faizini yüzde 4,25'e çıkarmasını bekliyor.

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