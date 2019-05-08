Norveç Kanser Derneği Genel Sekreteri Ryel, sağlık bakanını görevinin ne olduğunu kavrayamamakla eleştirdi.

Norveç Sağlık Bakanı Sylvi Listhaug ezber bozan bir açıklamaya imza attı. İlerleme Partisi üyesi Listhaug, ulusal yayın kuruluşu NRK’ya yaptığı açıklamada, insanları mutlu ediyorsa 'kötü alışkanlıkların keyfinin çıkarılmasına' izin verilmesi gerektiğini söyledi.

Sigara kullanan Listhaug, ulusal yayın kuruluşu NRK'ya yaptığı açıklamada, "İnsanların sigara ve içki içmesine, istediği kadar kırmızı et tüketmesine izin verilmesi gerektiğine inanıyorum. Otoriteler bilgi vermekten hoşlanıyor olabilir ama insanlar neyin sağlıklı neyin sağlıklı olmadığını zaten gayet iyi biliyorlar" dedi.

"AHLAK POLİSİ OLMAM"

Sylvi Listhaug, ahlak polisi olmayı planlamadığını belirterek, "İnsanlara hayatlarını nasıl yaşamaları gerektiğini söylemeyeceğim. Bunun yerine, onların tercihlerini şekillendirecek bilgiye ulaşmaları konusunda yardımcı olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Pek çok sigara içen kişinin kendisini toplum dışına itilmiş hissettiğini dile getiren Sağlık Bakanı'nın açıklamaları yoğun eleştiri aldı. Norveç Kanser Derneği Genel Sekreteri Anne Lise Ryel, Sağlık Bakanı'nı görevinin ne olduğunu kavrayamamakla eleştirdi. Aktivist Anki Eie ise, "Bu çılgınlık" dedi.

BU İLK DEĞİL

Sylvi Listhaug, Göç ve Adalet Bakanlığı görevlerini yürüttüğü sırada da buna benzer pek çok çıkışla gündeme gelmişti. "Terör olaylarına" karışan kişilerin pasaport ve vatandaşlık haklarının geri alınması gerektiğini savunan Listhaug, gelen tepkiler üzerine istifa etmişti. Bakan, kadınların maruz kaldığı cinsel tacize dikkat çekmeye çalışan #MeToo kampanyasını da eleştirmişti.