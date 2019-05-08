Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Norveç Sağlık Bakanı: Bırakın yiyip içsinler!

HABERTURK.COM

Norveç Sağlık Bakanı Sylvi Listhaug, "İnsanların sigara içmesine, istediği kadar kırmızı et tüketmesine izin verilmesi gerektiğine inanıyorum" sözleriyle büyük tepki çekti.

Sylvi Listhaug

Norveç Kanser Derneği Genel Sekreteri Ryel, sağlık bakanını görevinin ne olduğunu kavrayamamakla eleştirdi.

Norveç Sağlık Bakanı Sylvi Listhaug ezber bozan bir açıklamaya imza attı. İlerleme Partisi üyesi Listhaug, ulusal yayın kuruluşu NRK’ya yaptığı açıklamada, insanları mutlu ediyorsa 'kötü alışkanlıkların keyfinin çıkarılmasına' izin verilmesi gerektiğini söyledi.

Sigara kullanan Listhaug, ulusal yayın kuruluşu NRK'ya yaptığı açıklamada, "İnsanların sigara ve içki içmesine, istediği kadar kırmızı et tüketmesine izin verilmesi gerektiğine inanıyorum. Otoriteler bilgi vermekten hoşlanıyor olabilir ama insanlar neyin sağlıklı neyin sağlıklı olmadığını zaten gayet iyi biliyorlar" dedi.

"AHLAK POLİSİ OLMAM"

Sylvi Listhaug, ahlak polisi olmayı planlamadığını belirterek, "İnsanlara hayatlarını nasıl yaşamaları gerektiğini söylemeyeceğim. Bunun yerine, onların tercihlerini şekillendirecek bilgiye ulaşmaları konusunda yardımcı olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Pek çok sigara içen kişinin kendisini toplum dışına itilmiş hissettiğini dile getiren Sağlık Bakanı'nın açıklamaları yoğun eleştiri aldı. Norveç Kanser Derneği Genel Sekreteri Anne Lise Ryel, Sağlık Bakanı'nı görevinin ne olduğunu kavrayamamakla eleştirdi. Aktivist Anki Eie ise, "Bu çılgınlık" dedi.

BU İLK DEĞİL

Sylvi Listhaug, Göç ve Adalet Bakanlığı görevlerini yürüttüğü sırada da buna benzer pek çok çıkışla gündeme gelmişti. "Terör olaylarına" karışan kişilerin pasaport ve vatandaşlık haklarının geri alınması gerektiğini savunan Listhaug, gelen tepkiler üzerine istifa etmişti. Bakan, kadınların maruz kaldığı cinsel tacize dikkat çekmeye çalışan #MeToo kampanyasını da eleştirmişti.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika... Kabil'de şiddetli patlama!
DÜNYAKabil'de şiddetli patlama!
Son dakika... Yeni Zelanda saldırısında hayatını kaybeden Tuyan'ın naaşı İstanbul'da
DÜNYATürk vatandaşın cenazesi İstanbul'a getirildi!
Otobüs ile TIR çarpıştı, bölge sakinleri TIR'ı yağmaladı
DÜNYAKaza fırsatçıları TIR'ı yağmaladı!
İtalyan mafyasına darbe: 43 tutuklu
DÜNYAİtalyan mafyasına darbe!
Prens Harry ve Markle'ın bebeği hem ABD hem İngiliz vatandaşı!
DÜNYAKraliyet bebeği ailede bir ilk olacak!
Dünyanın en küçük ordusu asker krizinde
DÜNYADünyanın en küçük ordusunda asker krizi
Avustralya Başbakanı Morrison'a yumurtalı saldırı
DÜNYABu da 'yumurta kadın'
Hillary Clinton'a şok tepki: Yakında hapse gireceksiniz!
DÜNYA"Hapse gireceksiniz hanımefendi"
Son dakika... İran, nükleer faaliyetlere başlayacağını duyurdu!
DÜNYAİran'dan nükleer hamle!
Güney Kıbrıs'ın yeni polis müdüründen 'seri katil' özrü
DÜNYAGüney Kıbrıs'tan 'seri katil' özrü!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X