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Norveç taraftarları Haaland'ı yuhaladı!

Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Norveç evinde İskoçya'ya 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmada takımının tek golünü atan Erling Haaland maç sonrasında staddan ayrılırken, taraftarların imza isteğini geri çevirince yuhalandı. İşte yaşananlar...

Norveç taraftarları Haaland'ı yuhaladı!
HABERTURK.COM

EURO 2024 A grubu 3. haftasında İskoçya deplasmanda Ullevaal Stadı'nda çıktığı maçta Norveç'i 2-1 mağlup etti.

İskoçya'ya galibiyeti getiren golleri 87. dakikada Lyndon Dykes ve 89. dakikada Kenny McLean'ın kaydetti. Norveç'in tek golü 61. dakikada Erling Haaland penaltıdan kaydetti.

Karşılaşmada takımının tek golünü atan Erling Haaland maç sonrasında staddan ayrılırken, taraftarların imza isteğini geri çevirince yuhalandı.

İşte Haaland'ın yuhalandığı anlar:

İngiliz basınında 'taraftarları küçümsedi' olarak yer bulan olay'da Manchester City'nin yıldızı İskoçya maçınında kaybedilmesiyle birlikte 3 maçta da galibiyetle tanışamadı.

İlk iki maçı Haaland'sız geçiren Norveç iki maçtan da puan çıkaramamıştı. Üç maç sonucunda İspanya'nın da olduğu grupya 4. sırada yer aldı.

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