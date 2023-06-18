Karşılaşmada takımının tek golünü atan Erling Haaland maç sonrasında staddan ayrılırken, taraftarların imza isteğini geri çevirince yuhalandı.

İşte Haaland'ın yuhalandığı anlar:

— Mail Sport (@MailSport) June 17, 2023

İngiliz basınında 'taraftarları küçümsedi' olarak yer bulan olay'da Manchester City'nin yıldızı İskoçya maçınında kaybedilmesiyle birlikte 3 maçta da galibiyetle tanışamadı.

İlk iki maçı Haaland'sız geçiren Norveç iki maçtan da puan çıkaramamıştı. Üç maç sonucunda İspanya'nın da olduğu grupya 4. sırada yer aldı.