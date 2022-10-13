Norveç basınında yer alan haberlere göre, başkent Oslo'nun yaklaşık 375 kilometre kuzeybatısında bulunan ve ülkenin en büyük ikinci gaz sahası Nyhamna'daki tesis, bomba tehdidi üzerine operasyonlarını kısa süreliğine durdurdu.

Olayın, eylülde Danimarka ve İsveç açıklarında Rusya'ya ait Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarında sızıntılar olduğunun bildirilmesi ardından yaşanması endişelere yol açtı.

Polis, Norveç haber ajansı NTB'ye "Ormen Lange tesisine yönelik bomba tehdidinin gerçek olduğuna dair bir kanıt bulunmadığını" söyledi.

Shell'den NTB'ye yapılan açıklamada, işçilerin kısa süre sonra sahaya döndüğü ve üretimin yeniden başladığı belirtildi.

Shell'in Norveç şubesince işletilen tesisteki gaz İngiltere'ye ihraç ediliyor.

KUZEY AKIM BORU HATLARINDA NE OLMUŞTU?

Kuzey Akım 1'in yürütücü firması Nord Stream AG'den yapılan açıklamada, iki hatta basıncın düştüğü belirtilmişti. Açıklamada, basıncın düşme nedeninin araştırıldığı kaydedilmişti.

Nord Stream AG, bugün yaptığı bir başka açıklamada, faaliyete alınmayan ancak içerisine doğalgaz doldurulan Kuzey Akım 2'deki basıncın da düştüğünü bildirmişti. Danimarka'nın donanma yetkilileri de ülkenin kara sularından geçen Kuzey Akım 2'de doğalgaz sızıntısının tespit edildiğini duyurmuştu.

Birkaç gün sonra Gazprom'dan yapılan yazılı açıklamada, Kuzey Akım 1'in her iki hattında ve Kuzey Akım 2'nin "A hattında" basıncın normale döndüğü belirtilmişti. Ancak bu durum Avrupa ve Rusya arasında gerginliğe neden olmuştu.

AB adına açıklama yapan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Baltık Denizi'ndeki boru hatlarına verilen zarar ve meydana gelen sızıntılardan endişe duyduklarını belirtmiş, Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov iddialara ilişkin "Bunlar çok endişe verici haberler. Boru hattında bir tür tahribat oluşmuş olmasından bahsediyoruz ve bunun ne tür bir tahribat olduğunu henüz bilmiyoruz" demişti.