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        Haberler Dünya Norveç'ten savunma bütçesinde 56 milyar dolarlık dev artış

        Norveç'ten savunma bütçesinde 56 milyar dolarlık dev artış

        İskandinav ülkesi Norveç, önümüzdeki 12 yıllık planlama içinde askeri harcamalarını yaklaşık 56 milyar dolar artıracağını duyurdu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.04.2024 - 13:16 Güncelleme: 05.04.2024 - 13:16
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        Norveç'ten savunma bütçesinde dev artış
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        Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişiminin ardından artan güvenlik kaygıları, birçok ülkenin savunma bütçesinin artırılmasına yol açtı.

        İskandinav ülkesi Norveç, başta Avrupa olmak üzere birçok bölgede güvenlik sorunlarının arttığını belirterek, savunmasını güçlendirmek için askeri harcamalarını 2036 yılına kadar 600 milyar kron (56 milyar $) arttırmayı planladığını açıkladı.

        Oslo'nun önümüzdeki 12 yıl için toplam askeri harcama bütçesinin 100 milyar doları aşması bekleniyor.

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