2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu ikinci maçında A Milli Futbol Takımı, 27 Mart Cumartesi akşamı saat 20.00 İspanya'nın Malaga şehrinde Norveç ile mücadele edecek. Bu zorlu karşılaşmada İspanya Futbol Federasyonu'ndan Alejandro Hernandez düdük çalacak. Hernandez'in yardımcılıklarını Teodoro Sobrino ve Raul Cabanero yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Jose Luis Munuera olacak.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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