Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Norveç Ukrayna'ya F-16 hibe edecek | Dış Haberler

        Norveç Ukrayna'ya F-16 hibe edecek

        Kuzey Avrupa ülkesi Norveç, Ukrayna'ya 6 adet F-16 savaş jeti hibe edeceğini duyurdu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.07.2024 - 14:56 Güncelleme: 10.07.2024 - 14:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Norveç'ten Ukrayna'ya F-16 hibesi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Norveç gazetesi Verdens Gang, Washington'daki NATO Liderler Zirvesi'nde bulunan Norveç Başbakanı'na dayandırdığı haberine göre Norveç, Ukrayna'ya altı adet F-16 savaş uçağı hibe edecek.

        Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, uzun süredir müttefik devletlerden hava savunma sistemi ve savaş jeti talep ediyor.

        Hollanda, Belçika ve Danimarka, Kiev yönetimine F-16 savaş jeti vereceklerini duyurmuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Emekli maaşlarına zam için toplantı
        Emekli maaşlarına zam için toplantı
        Üniversite çatısında yangın!
        Üniversite çatısında yangın!
        Naldo: Bu acının bedeli kaç yıldır?
        Naldo: Bu acının bedeli kaç yıldır?
        İstanbul'da silahlı saldırı! Kaldırımda yürüyordu!
        İstanbul'da silahlı saldırı! Kaldırımda yürüyordu!
        Avrupa devleri Ferdi için geliyor!
        Avrupa devleri Ferdi için geliyor!
        Üniversitelerde önemli değişiklik! 2.öğretim programları kapatıldı
        Üniversitelerde önemli değişiklik! 2.öğretim programları kapatıldı
        Üzücü haber
        Üzücü haber
        AB tarafından tescillendiler! Sayı 23'e çıktı
        AB tarafından tescillendiler! Sayı 23'e çıktı
        Gaziantep'teki gölet faciasında kahreden detay
        Gaziantep'teki gölet faciasında kahreden detay
        İsrail 9 ayda 400'ü aşkın okulu bombaladı!
        İsrail 9 ayda 400'ü aşkın okulu bombaladı!
        İngiltere'nin 'süper zenginleri' ülkeyi terk ediyor
        İngiltere'nin 'süper zenginleri' ülkeyi terk ediyor
        Dünyada çığır açacak sağlık teknolojileri bu merkezden çıkıyor
        Dünyada çığır açacak sağlık teknolojileri bu merkezden çıkıyor
        "Rusya, Trump'ın kazanması için çalışıyor"
        "Rusya, Trump'ın kazanması için çalışıyor"
        "İki efsanenin doğuşu"
        "İki efsanenin doğuşu"
        "Yapılan şiddeti herkes duymalı"
        "Yapılan şiddeti herkes duymalı"
        Arjantin finalde! Messi tarihe geçti
        Arjantin finalde! Messi tarihe geçti
        Metrolarda neden yan yana oturuluyor?
        Metrolarda neden yan yana oturuluyor?
        EURO 2024'te son finalist belli oluyor!
        EURO 2024'te son finalist belli oluyor!
        Çin yatırımında madalyonun diğer yüzü
        Çin yatırımında madalyonun diğer yüzü
        Emekli aylığında reform zamanı
        Emekli aylığında reform zamanı