Norveç Ukrayna'ya F-16 hibe edecek
Kuzey Avrupa ülkesi Norveç, Ukrayna'ya 6 adet F-16 savaş jeti hibe edeceğini duyurdu.
Giriş: 10.07.2024 - 14:56 Güncelleme: 10.07.2024 - 14:56
Norveç gazetesi Verdens Gang, Washington'daki NATO Liderler Zirvesi'nde bulunan Norveç Başbakanı'na dayandırdığı haberine göre Norveç, Ukrayna'ya altı adet F-16 savaş uçağı hibe edecek.
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, uzun süredir müttefik devletlerden hava savunma sistemi ve savaş jeti talep ediyor.
Hollanda, Belçika ve Danimarka, Kiev yönetimine F-16 savaş jeti vereceklerini duyurmuştu.
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