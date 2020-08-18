Norveç Varlık Fonu, 2020'nin ilk yarısında 21 milyar dolar zarar etti

AA

Norveç Varlık Fonu'ndan yapılan açıklamada, yılın ilk yarısında fonun getirisinin yüzde eksi 3,4 olduğu, bunun da 188 milyar Norveç kronuna (21,3 milyar dolar) denk geldiği belirtildi.

Açıklamada, fonun ana varlık sınıfı olan borsa portföyünün ise yaklaşık yüzde 6,8 değer kaybettiği vurgulanarak, fonun piyasa değerinin 30 Aralık 2020 itibarıyla 10,4 trilyon Norveç kronu (1 trilyon 177 milyar dolar) olduğu belirtildi.

Fon, 2019 yatırımlarında 180 milyar dolar rekor getiri sağladığını duyurmuştu.

Fonun Genel Müdür Yardımcısı Trond Grande, konuya ilişkin değerlendirmesinde, bu yılın ilk yarısında hisse senedi piyasasında büyük dalgalanmalar yaşandığını belirterek, “Yıl iyimserlikle başladı ancak yeni tip koronavirüsün dünya genelinde yayılmasıyla hisse senedi piyasasının görünümü hızla değişti….Piyasalar ikinci çeyrekte iyi bir toparlanma gösterdi ancak hala önemli bir belirsizliğe şahit oluyoruz." ifadesini kullandı.

Norveç Varlık Fonu, 1990'dan itibaren ülkenin petrol ve doğal gaz üretiminin getirisiyle yabancı ülkelerin hisse senetleri, tahvil ve emlak piyasalarına yatırım yapıyor. Norveç hükümeti, fon gelirlerinin çok az bölümünü kullanabiliyor, geriye kalan yüksek kısım ise gelecek nesiller için biriktiriliyor. Fonun, Norveç dışında 73 ülke ve 9 bin 200’den fazla firmada yatırımı bulunurken, dünya borsalarındaki hisselerin yüzde 1,5’nin elinde tutuyor.