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        Haberler Dünya Norveç ve Danimarka'dan Biden'ın önerisine destek | Dış Haberler

        Norveç ve Danimarka'dan Biden'ın önerisine destek

        Norveç ve Danimarka, ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı Gazze Şeridi'nde ateşkes önerisini memnuniyetle karşıladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2024 - 23:50 Güncelleme: 01.06.2024 - 23:50
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        Biden'ın önerisine destek
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        Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, Biden'ın önerisini desteklerken, tüm tarafları bu öneriye katılmaya ve destek vermeye çağırdı.

        Store, X'te yaptığı paylaşımda, "ABD Başkanı tarafından sunulan kalıcı ateşkes, rehinelerin serbest bırakılması ve Gazze'ye daha fazla insani yardım önerisini destekliyorum. Tüm tarafları angaje olmaya ve desteklemeye çağırıyorum." ifadelerine yer verdi.

        Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen de Biden tarafından açıklanan yeni ateşkes önerisini memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.

        Rasmussen, X'te yaptığı paylaşımda, "ABD Başkanı Biden tarafından Gazze'de çok ihtiyaç duyulan kalıcı bir ateşkes için sunulan yol haritasını memnuniyetle karşılıyorum." ifadesini kullandı.

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        Bakan Rasmussen, rehinelerin serbest bırakılması için de kalıcı bir ateşkese ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

        BİDEN DÜN DUYURMUŞTU

        ABD Başkanı Biden, dün Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in Gazze'deki ateşkes ve esirlerle ilgili yeni bir öneride bulunduğunu duyurmuştu.

        Biden, İsrail'in 3 aşamadan oluşan yeni ateşkes önerisi sunduğunu ve ilk aşamada 6 haftalık ateşkes sürecinde İsrail'in Gazze'deki yerleşim yerlerinden çekilmeyi ve tarafların elindeki esirlerin bir bölümünün serbest bırakılmasını öngördüğünü bildirmişti.

        İlk aşamada "İsrail güçlerinin Gazze'deki yerleşim yerlerinden tam olarak geri çekileceğini" açıklayan Biden, aynı süreçte öncelikle yaşlıların ve kadınların bulunduğu esirlerin serbest bırakılmasının ve Gazze'ye insani yardımların artmasının öngörüldüğünü ifade etmişti.

        *Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.

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