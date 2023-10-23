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        Haberler Gündem 3. Sayfa Norveçli bisikletçi kamyon kurbanı!

        Norveçli bisikletçi kamyon kurbanı oldu!

        Trabzon'da Çamburnu Tüneli'nde kamyonun çarptığı iddia edilen Norveçli bisikletçi, yaşamını yitirdi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 18:28 Güncelleme: 23.10.2023 - 18:28
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        Norveçli bisikletçi kamyon kurbanı!
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        Trabzon'da tünelde yaşanan feci kazada Norveçli bisikletçi yaşamını yitirdi.

        İHA'nın haberine göre kaza, öğle saatlerinde Sürmene ilçesi Çamburnu Mahallesi'ndeki Çamburnu Tüneli'nde meydana geldi.

        Bisikleti ile Trabzon'dan Rize istikametine giden Steffene Emil Snppene (26), kamyonun çarpması sonucu korkuluk ile tünel duvarı arasına savruldu. Norveçli bisikletli, feci kazada olay yerinde hayatını kaybetti.

        Kamyon sürücüsü Of ilçesinde gözaltına alınırken, kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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