5 Şurada Paylaş!









İLÇEYE GELEN AİLEYE EMİL'İN ÖZEL EŞYALARI TESLİM EDİLDİ

Bisikletli Karadeniz turu kapsamında, Norveç´ten bölgeye gelen Emil Snppene'nin ailesi, oğullarının özel eşyalarını teslim almak için özel uçakla Trabzon´a geldi. Bisiklet tutkunu Snppene´nin annesi Monica, üvey baba ve kardeşten oluşan aile, ilk olarak polis ekipleri eşliğinde kazanın olduğu tüneli gördü. Kaza yerindeki ailenin incelemeleri sıranda tünelden Hollandalı bir bisikletçiye de denk geldi. Oğulları gibi tura çıkan bisikletli ile görüşüp, bir süre sohbet eden aile, tünel önünde birlikte anı fotoğrafı çektirdi. İlçe merkezine gelen aile oğullarının özel eşyalarını adliyeden teslim aldı. Burada adli emanete alınan kazalı bisikleti yakından gören aile fertleri, duygusal anlar yaşadı. Anne Monica Snppene, sadece oğlundan arta kalan kazalı bisiklet koltuğunu anı olarak yanına aldı. Emil Snppene´nin bazı elektronik eşyaları da diğer aile fertlerine teslim edildi.