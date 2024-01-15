İstanbul Beyoğlu'nda iki gün önce kiraladıkları evde haber alınmayan turist çift, temizlik görevlisi tarafından hareketsiz halde bulundu. Çiftin vücudunda herhangi bir darp ve kesici alet izine rastlanamadı.

İHA'nın haberine göre olay, saat 13.30 sıralarında Beyoğlu Galata'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Norveç uyruklu Egil Skarbo (52) ve Yunanistan uyruklu Avangelia Vrakani (31) 2 gün önce bir uygulama üzerinden bir daire kiraladı.

DİĞER TURİST TEDAVİ ALTINDA Daireye giren çiftten uzun bir süre apartman görevlisi İbrahim E. haber alamadı. Bunun üzerine İbrahim E., evin sahibini arayıp çifte ulaşamadığını söyledi. Kapıyı açan olmayınca yedek anahtarla içeriye giren İbrahim E., çifti yatak odasında yatar vaziyette olduğunu gördü. REKLAM

Ardından apartman görevlisi polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Norveç uyruklu adamının hayatını kaybettiğini belirledi. Yunanistan uyruklu kadın ise ambulansla İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Norveçli turistin kesin ölüm sebebi inceleme sonucu belli olacak. Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, evde inceleme yaptı. Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrasında Norveç uyruklu turistin cansız bedeni, cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu Başkanlığı morguna kaldırıldı. Turistin kesin ölüm sebebi burada yapılacak inceleme sonrasında netlik kazanacak.