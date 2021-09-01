Norveç’te ikinci sıradan milletvekili adayı gösterilen Türk siyasetçiden İslamofobi ile mücadele sözü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya
ABONE OL

Norveç’te ikinci sıradan milletvekili adayı gösterilen Türk siyasetçiden İslamofobi ile mücadele sözü

Norveç'te Liberal Merkez Parti (Partiet Sentrum) tarafından Eylül 2021’de yapılacak genel seçimlerde Viken bölgesinden ikinci sıradan milletvekili adayı gösterilen Türk kökenli kadın siyasetçi Hatice Lük, İslamofobi ile mücadele sözü verdi.

Norveç’te ikinci sıradan milletvekili adayı gösterilen Türk siyasetçiden İslamofobi ile mücadele sözü
AA

AA muhabirine açıklamalarda bulunan 52 yaşındaki Lük, Türkiye kökenli bir kadın siyasetçi olarak Norveç’te ilk kez ikinci sıradan kendisinin milletvekili gösterildiğini ve buna uygun olarak çizgisini bozmadan siyaset yapmaya çalışacağını söyledi.

Lük, "Merkez Parti siyaset arenasında yeni ve 10 ay önce kuruldu. Bana partiye katılım ve siyaset yapma teklifi geldiğinde partinin tüzüğünü inceledim. Özellikle ayrımcılık ve İslamofobi'ye karşı büyük bir çalışma başlatılacak olması bu partiye katılımımda etkili oldu." ifadelerini kullandı.

Norveç'te sosyal ayrımcılığın giderek büyüdüğünü kaydeden Lük, şöyle devam etti:

"Sosyal ayrımcılık ve dışlanma giderek büyüyen bir olgu. Özellikle göçmenler ve Müslümanlar bu sosyal dışlanmadan en çok etkilenen gruplar. Parti olarak amacımız bu sosyal dışlanmaya 'dur' demek. 13 Eylül 2021'de yapılacak genel seçimlerde Norveç'in Viken bölgesinde yaşayan Türk ve Müslüman toplum ile duyarlı Norveçlilerin bize oy vermesini bekliyoruz."

Norveç'e gelmeden önce Ankara'da doğup büyüdüğünü, aslen Çankırılı olduğunu aktaran Lük, "Norveç'e 33 yıl önce geldim. Sosyal Sigortalar Kurumunda uzman olarak çalışıyorum. Hedefim siyasette de iyi işler yaparak geldiğim yeri unutmadan tecrübelerimi insanlara faydalı olacak şekilde aktarmak ve gençlerimizi de politikaya teşvik etmek." dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

AB Komisyonu: Birçok üye ülkede yolsuzluklar devam ediyor, sivil toplum ve medya baskı altında
DÜNYA ''Demokratik standartlar erozyona uğradı''
İbrahim Reisi: "En aktif hükûmet diplomasisi, komşularımızla yapılmalıdır"
DÜNYA İran'dan ''komşu diplomasisi'' çıkışı
SON DAKİKA: Taliban'ın kontrol sağlayamadığı tek bölgede gerginlik artıyor: Pençşir'de direniş!
DÜNYA Taliban'ın kontrol sağlayamadığı tek bölgede ...
SON DAKİKA! Son 50 yılda 2 milyon kişi bu yüzden ölmüş! - HABERLER
DÜNYA Son 50 yılda 2 milyon kişi bu yüzden ölmüş!
SON DAKİKA: Suriye'de saldırı girişimindeki 4 terörist etkisiz! - Haberler
DÜNYA Suriye'de saldırı girişimindeki 4 terörist etkisiz!
Peru'da otobüs uçuruma yuvarlandı: 17 can kaybı, 20 yaralı
DÜNYA Peru'da otobüs uçuruma düştü
SON DAKİKA: İşgalin sonlanmasıyla Taliban'dan ABD, Fransa, İngiltere bayraklarına sarılı tabutlarla tören
DÜNYA Taliban'dan tabutlarla sembolik tören
Güney Afrika'da çocuklara cinsel istismarda bulunan papaz, 5 kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı
DÜNYA Papaz, cinsel istismar suçundan 5 kez müebbet hapis ...
SON DAKİKA: Putin, ABD’nin Afganistan’da kendi kurallarını dayattığı için “trajedi” yaşandığını söyle
DÜNYA Putin'den ABD'ye Afganistan yorumu: Trajedi ve kayıp
Çin, Tayvan ve Hindistan: Okullar, Covid-19 gölgesinde açıldı
DÜNYA Çin, Tayvan ve Hindistan'da yeni eğitim dönemi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.