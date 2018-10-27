Norwich City - Brentford sahaya çıkıyor

İngiltere Championship maçında Norwich City ile Brentford, 27 Ekim 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 17:00. 24 puanlı Norwich City 6. sırada bulunuyor, Brentford 18 puana sahip ve 15. sırada. Norwich City, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Brentford, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 299. İddaa'da Norwich City kazanır 2.00, berabere biter 3.00, Brentford kazanır 2.70 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.75, üst 1.60 veriyor. Karşılıklı gol var 1.35, karşılıklı gol yok 1.95 oranını kazandıracak.

Norwich City son haftadaki Sheffield Wednesday müsabasında 5-1 yenildi.

Brentford, Hull City karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında 4 galibiyet, 3 mağlubiyet alan Norwich City, 9 gol attı ve 9 gol yedi.

Brentford ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 4 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Brentford, 9 gol atarken 13 gol yedi.

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